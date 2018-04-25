«Аграрии»представят новый закон о LRT

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В пятницу в сейме Литвы планируется представить новую редакцию закона о литовском национальном радио и телевидении Lietuvos radijo ir televizija (LRT), подготовленную правящими «аграриями».

В этом проекте предлагается изменить принципы управления нацтранслятором: учредить новый орган управления – правление, сократить срок полномочий членов совета, изменить порядок его формирования.

Совет LRT просит депутатов не спешить с новой редакцией закона, прислушаться к экспертам. Руководство национальной теле-радиовещательной компании ранее выражало опасения в связи с тем, что изменения правящих создают угрозу независимости LRT.

Новую редакцию закона лидер Литовского союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис зарегистрировал вместе с членами комиссии, расследовавших деятельность LRT. Проект соответствует выводам этой комиссии, однако в конце декабря сейм их не одобрил.

Оппозиционные консерваторы накануне пленарного заседания зарегистрировали подготовленную ими новую редакцию закона о LRT, по их словам, он подготовлен по аналогу закона о британском национальном трансляторе BBC, однако этот проект не внесен в повестку заседания парламента.

Поправки «аграриев» предлагают, чтобы вновь учреждаемое правление отвечало за управление LRT, планирование структуры, хозяйственную деятельность, заключение договоров, если сумма сделки превышает 29 тыс. евро.

Правление бы осуществляло надзор за деятельностью гендиректора LRT, могло бы выдвигать предложения главе LRT об отзыве его решений, если они противоречат законам, решения совета или правления LRT. Как и решения совета, решения правления LRT были бы обязательными.

BNS