«Аграрий» Р. Мартинелис присоединяется к фракции оппозиционных консерваторов

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Фракцию правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») в сейме покидает еще один депутат – Раймундас Мартинелис присоединяется к оппозиционной фракции консерваторов.

Об этом в четверг сообщил журналистам староста фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

«Сегодня наша фракция пополнится новым членом, во фракции мы единогласно утвердили заявление Р. Мартинелиса о присоединении к фракции Союза Отечества — Литовских христианских демократов», – сообщил Г. Ландсбергис.

Р. Мартинелис сказал, что покинул фракцию «аграриев», поскольку не совпали его взгляды на региональную политику, реформы Литовского национального радио и телевидения LRT и здравоохранения.

«Взгляды консерваторов совпадают с моими, поэтому я считаю, что буду успешно работать во фракции», – сказал Р. Мартинелис.

Этот депутат часто голосовал не так, как фракция «аграриев». Он не является партийным, был избран в сейм как независимый кандидат в одномандатном округе. С началом срока полномочий присоединился к фракции «аграриев».

После ухода Р. Мартинелиса во фракции «аграриев» остался 51 член, а ряды консерваторов пополнились до 32 членов.

На этой неделе из фракции ЛСКЗ был исключен Миндаугас Пуйдокас, решивший баллотироваться в президенты, а другой претендент в президенты, входивший во фракцию лидер Партии центра Наглис Путейкис ушел сам.

BNS