Agrokoncernas Р. Карбаускиса закупает удобрения у россиянина, попадающего под санкции

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Agrokoncernas, принадлежащий лидеру правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунасу Карбаускису, импортирует удобрения ОАО «Минудобрения», в отношении основного акционера которого применяются международные санкции, сообщило литовское радио и телевидение LRT.

Национальный транслятор утверждает, что Agrokoncernas импортирует удобрения не только российских производителей «ФосАгро» и «Акрон» — в Литву поставляется и продукция друга детства Владимира Путина, строившего мост в Крым. Российскому олигарху Аркадию Ротенбергу принадлежат 80% акций «Минудобрений». В отношении последнего, в связи с близкими связями с Кремлем, с 2014 года применяются международные санкции, однако сама компания в «черном списке» не упоминается.

LRT утверждает, что Agrokoncernas закупает удобрения через посредника компании А. Ротенберга в Дубае – компанию AgriculturalMinerals DMCC.

При этом Agrokoncernas признает, что хотя удобрения закупают в Дубае, в Литву они поступают не из этой страны. Литовский концерн не раскрывает, откуда точно импортирует удобрения.

Р. Карабаускис заверяет, что работающие в Agrokoncernas агрономы не могут знать всех акционеров. Agrokoncernas утверждает, что импортируя продукцию принадлежащих А. Ротенбергу «Минудобрений», не нарушает никаких законов.

Уголовный кодекс Литвы за нарушение международных санкций предусматривает штраф, арест или лишение свободы сроком до 5 лет. За эту преступную деятельность отвечает и юридическое лицо.

BNS

Автор фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0, Ссылка