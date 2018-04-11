Ай да «Жальгирис, ай да молодец!

По итогам 30-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги определились все четвертьфинальные пары плей-офф турнира.

Каунасский «Жальгирис» последний матч «регулярки» играл в Пирее с «Олимпиакосом» и в овертайме выиграл 86:85, хотя результат не имел никакого значения на турнирное положение каунасцев – 6-е место уже было гарантировано. Правда, это была хорошая репетиция перед плей-офф, где «Жальгирис» встретится с тем же «Олимпиакосом».

«Жальгирис» регулярный чемпионат Евролиги провел выше всяких похвал и превзошел все ожидания: 18 побед (11 дома и 7 на выезде) при 12 поражениях. «ЛК» писал, что на старте сезона эксперты отводили каунасцам лишь 15-е место. В прошлом сезоне «Жальгирис» с 14 победами и 16 поражениями занял 10-е место и в плей-офф не попал.

Поскольку за победу в «регулярке» Евролига выделяет 37 тыс. евро, «Жальгирис» заработал в сумме 666 тыс. евро. Больше всех заработал победитель чемпионата московский ЦСКА – 888 тыс. евро. Победа на стадии плей-офф оценивается еще солиднее – в 70 тыс. евро.

В итоге участники «Финала четырех» еще получат: победитель – 1 млн, финалист – 500 тыс., обладатель 3-го места – 300 тыс. и 4-го места – 200 тыс. евро.

«Жальгирис» в регулярном чемпионате оказался не по зубам «Валенсии», «Уникахе», «Барселоне», «Анадолу Эфес», «Олимпии Милан» и «Олимпиакосу»: каунасцы у этих команд выиграли дома и на выезде.

Самому «Жальгирису» не по зубам оказались «Реал», «Баскония» и «Химки» – уступили дома и на выезде.

С остальными командами каунасцы поделили по победе.

Еще одна цифра заслуживает внимания: домашние игры «Жальгириса» посещало больше всего болельщиков – в среднем 13 460 зрителей наблюдали за игрой любимой команды в Каунасе. На втором месте «Фенербахче» – 11 385, на третьем «Баскония» – 11 327.

Для сревнения: в Москве за матчами ЦСКА наблюдали в среднем 8270, а в Мытищах за «Химками» 5976 болельщиков.

Все четвертьфинальные пары плей-офф Евролиги: ЦСКА (1) — «Химки» (8), «Фенербахче» (2) — «Баскония» (7), «Олимпиакос» (3) — «Жальгирис» (6), «Панатинаикос» (4) — «Реал Мадрид» (5).

Четвертьфинальные серии будут длиться до трех побед одной из команд. Команды, занявшие места с первого по четвертое, имеют преимущество своей площадки. Первые матчи этой стадии турнира будут сыграны уже 17 апреля. Завершающие, в случае необходимости проведения пятого матча в серии, состоятся 1 мая.

Евролига объявила, что первые матчи между «Олимпиакосом» и «Жальгирисом» в Пирее состоятся 18 апреля и 20 апреля. Начало обоих матчей – 21.15. Третий матч серии состоится в Каунасе 24 апреля (20 час.). Четвертый матч, если понадобится, тоже в Каунасе – 26 апреля (20 час.). Если счет серии будет 2:2, то решающий матч состоится в Пирее 1 мая.

Победители серий выходят в «Финал четырех», который состоится 18-20 мая в Белграде.

В полуфинале победитель пары «Олимпиакос» — «Жальгирис» встретится с лауреатом серии «Фенербахче» — «Баскония», а победитель пары ЦСКА — «Химки» с лауреатом серии «Панатинаикос» – «Реал».

Действующим победителем турнира является турецкий «Фенербахче».

Евролига. Регулярный чемпионат.

Итоговая таблица. Сыграно 30 матчей.

ЦСКА 24 6 «Фенербахче» 21 9 «Олимпиакос» 19 11 «Панатинаикос» 19 11 «Реал» 19 11 «Жальгирис» 18 12 «Баскония» 16 14 «Химки» 16 14 «Маккаби» 30 13 17 «Уникаха» 13 17 «Валенсия» 12 18 «Барселона» 11 19 «Брозе Бамберг» 11 19 «Црвена Звезда» 11 19 «Олимпия Милан» 10 20 «Анадолу Эфес» 7 23

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Евролига, Жальгирис