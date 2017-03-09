Айрине Пальшите – чемпионка Европы!

Литовская легкоатлетка Айрине Пальшите победила в прыжках в высоту на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который проходил в Белграде.

Результат литовской прыгуньи составил 201 см и является для Пальшите лучшим в карьере.

Второй стала олимпийская чемпионка 2016 года испанка Руфь Бейтиа (194 см). Украинка Юлия Левченко (194 см) заняла третье место в итоговом протоколе, уступив испанке по количеству попыток.

24-летняя Пальшите в финале начала с самой небольшой высоты: 180, 185, 189, 192, 194 и 196 см она преодолела с первой попытки.

После того, как соперницы Пальшите закончили борьбу за чемпионство на высоте 194 см, Айрине решила установить рекорд Литвы. Со второй попытки ей удалось это сделать: она взяла высоту 201 см.

Прежний национальный рекорд был установлен в Вильнюсе самой же Пальшите в январе 2017 года – 200 см.

Ее золотая медаль стала первой для Литвы в истории чемпионатов Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.

«Литовский курьер» уже писал, что Пальшите стала 44-й прыгуньей в истории, кому покорилась двухметровая высота в помещении, а в январе она была выбрана лучшей легкоатлеткой Европы.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, Айрине Пальшите, прыжки в высоту