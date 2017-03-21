Акционер Icor намерен инициировать дело против Литвы в международном арбитраже

Контролируемая Андрюсом Януконисом, Гинтаутасом Яугелавичюсом и Линасом Самуолисом эстонская компания Global Energy Consulting, которой принадлежит концерн предприятий по надзору за недвижимостью, промышленных и энергетических предприятий Icor, намерена судиться с Литовском государством.

Сообщение представляющего Global Energy Consulting адвокатского сообщества Motieka ir Audzevicius о намерении обратиться из-за проверки Государственной налоговой инспекции (ГНИ) в международный арбитраж, Министерство финансов получило 17 февраля. Минфин просит правительство предоставить ему полномочия представлять Литву в этом споре.

В проекте постановления указано, что Global Energy Consulting предъявляет претензии к правительству, которое якобы нарушило права зарубежных инвесторов. По данным BNS, компания также выражает претензии в связи с действиями прокуроров, Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы) и других ведомств Литвы.

Получить комментарий представителей Global Energy Consulting агентству BNS пока не удалось. Министр финансов Вилюс Шапока сказал BNS, что не может комментировать претензии из-за конфиденциального характера информации.

По данным BNS, ГНИ провела налоговые проверки и акционеров Global Energy Consulting. Один из них – А. Януконис – судится с ГНИ по поводу неуплаты подоходного налога на сумму 0,5 млн. евро. В настоящее время дело остановлено.

Спор против Литву в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне уже инициировали контролируемая французским концерном Veolia компания Vilniaus energija и предприятие Litesko. Компании требуют возмещения ущерба на сумму примерно 100 млн. евро в связи с якобы нечестным поведением государства и присвоением инвестиций в Литве.

Концерн Icor косвенно связан с поставщиком тепла Vilniaus energija, ему принадлежит около 70 предприятий, в том числе – компания коммунальных услуг City Service, предприятие промышленных и энергетических проектов Axis Industries, компания недвижимости Realco и предприятие по торговле нефтью и ее продуктами Oilead.

Icor в прошлом году получил 19,5 млн. евро консолидированной чистой прибыли, его оборот составил 320,9 млн. евро.

BNS

Метки: Global Energy Consulting, Акционер Icor, компания, Литва