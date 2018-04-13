  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.04.13 Текущий номер: N15 (1207) 12 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Акционеры AviaAM Leasing скупили 18% акций компании

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 13, 14:00   |   Комментариев: 0

Акционеры планирующей уйти с Варшавской фондовой биржи литовской компании аренды самолетов AviaAM Leasing в ходе тендерного предложения скупили  18,02% акций компании, заплатив за них около 10,5 млн евро.

Компания сообщила через Варшавскую биржу, что кипрская компания Haifo, контролируемая косвенно Владасом Багавичюсом, действую совместно с еще 13 акционерами AviaAM Leasing в целом скупила 7,8 млн единиц акций, что составляет 18,02% капитала компании.

В ходе тендерного предложения планировалось скупить 21,73% акций AviaAM Leasing, заплатив за них по 5,62 злотых (около 1,35 евро) за акцию.

После реализации тендерного предложения Haifo и группа действующих совместно лиц владеют 96,29% акций AviaAM Leasing.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿