Акционеры AviaAM Leasing скупили 18% акций компании

Акционеры планирующей уйти с Варшавской фондовой биржи литовской компании аренды самолетов AviaAM Leasing в ходе тендерного предложения скупили 18,02% акций компании, заплатив за них около 10,5 млн евро.

Компания сообщила через Варшавскую биржу, что кипрская компания Haifo, контролируемая косвенно Владасом Багавичюсом, действую совместно с еще 13 акционерами AviaAM Leasing в целом скупила 7,8 млн единиц акций, что составляет 18,02% капитала компании.

В ходе тендерного предложения планировалось скупить 21,73% акций AviaAM Leasing, заплатив за них по 5,62 злотых (около 1,35 евро) за акцию.

После реализации тендерного предложения Haifo и группа действующих совместно лиц владеют 96,29% акций AviaAM Leasing.

BNS

Метки: Литва