Акционеры Facebook требуют увольнения Марка Цукерберга

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В преддверии намеченного на 30 мая собрания акционеров Facebook часть из них потребовали уволить основателя этой соцсети Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров компании.

Об этом сообщается в заявлении, выложенном в воскресенье, 14 апреля, на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Акционеры разъясняют, что в связи с неверными решениями, принимаемыми руководством компании, с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook упала на 40%.

Они также напоминают о скандалах, в которые попадала компания: утечку данных пользователей и вмешательство России в американские выборы. Недовольство акционеров вызвано еще и тем, что некоторым владельцам компании предоставляется больше прав, чем основной массе. Это касается, прежде всего, самого Цукерберга, которому принадлежит 13% акций Facebook, а в правлении за ним закреплена доля 51% всех голосов.

По мнению акционеров, генеральный директор, который также является председателем, имеет чрезмерное влияние на совет и его повестку дня – они требуют назначить независимое руководство, пишет сайт телеканала «Дождь».

Акционеры привели в пример Google, Microsoft, Apple и другие компании, где должности генерального директора и председателя занимают разные люди.

Facebook, со своей стороны, уже призвал оставить прежнюю структуру совета директоров: «Мы считаем, что наш совет директоров эффективно функционирует в соответствии с его нынешней структурой, и не думаем, что требование о независимости председателя обеспечит улучшение эффективности».

NEWSru.com