Акция для сеньоров

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Стартовала акция обучения пожилых людей работе в Интернете. Она будет целую неделю проходить в центральных библиотеках районов и округов.

Пожилые пользователи Сети уже узнали, как действует электронная система здравоохранения.

В последующие дни их научат искать информацию о проведении досуга, приобретении товаров в интернет-магазинах, общении в чатах с соблюдением всех мер безопасности. Это особенно важно, так как неопытные пенсионеры часто становятся жертвами мошенников.

По данным Департамента статистики, с каждым годом все больше людей старшего возраста пользуются Интернетом. Это почти 40% пенсионеров — на 10% меньше, чем средний показатель по Евросоюзу.

Информация «ЛК», BNS