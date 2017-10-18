Акция «Гараж»

Стартовала акция «Гараж», в ходе которой специалисты Департамента охраны окружающей среды будут проверять малых субъектов, осуществляющих техническое обслуживание и разборку автотранспорта.

Сотрудники департамента таким образом постараются установить, не нарушает ли данная деятельность требования охраны окружающей среды, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

Акция стартовала 3 октября и продлится до 4 ноября. В ходе акции будет проверено, как в гаражах и мастерских по ремонту осуществляется утилизация отходов.

Сотрудники департамента отмечают, что работы по демонтажу не подлежащих эксплуатации транспортных средств могут осуществлять только те, кто имеет специальное разрешение и лицензию, выданные Министерством охраны окружающей среды.

За осуществление подобной деятельности без разрешения или с нарушением требований грозит штраф от 300 до 560 евро, а руководителям юридических лиц — от 900 до 1700 евро.

К борьбе с загрязнением окружающей среды защитники природы призывают и жителей страны. Сообщить о том, что кто-то на своем дворе собирает металлолом или разбирает автомобиль, можно по телефону общей помощи 112.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, гаражи, проверка, техническое обслуживание