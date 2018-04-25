Акция «Книжное Рождество» превзошла все ожидания

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В рамках ежегодной акции «Книжное Рождество», которую президент Литвы Даля Грибаускайте инициировала в 2011 году , библиотеки страны получили свыше 320 тысяч книг, сообщила пресс-служба президентуры.

По словам президента, «Книжное Рождество» укрепило престиж библиотек и библиотекарей, объединило читательские сообщества, привлекло внимание бизнеса и различных организаций, а также показало важность чтения книг.

В акции каждый год активно участвовали представители бизнеса, читатели, издатели и писатели. Кроме того, книги дарили и представители иностранных посольств, внесли большой вклад и зарубежные компании. У некоторых библиотек появились постоянные спонсоры, которые активно помогают каждый год.

Акция «Книжное Рождество» проходит в Литве с 2011 года, когда Грибаускайте получила письмо от читателей Шяуляйской библиотеки имени Повиласа Вишинскиса с просьбой пожертвовать новые книги для их библиотеки.

Однако акция «Книжное Рождество» приглашала не только дарить книги, но и посетить ближайшую библиотеку. По случаю кампании общественные, школьные и сельские библиотеки организовывали различные мероприятия, проходили совместные чтения, встречи с писателями и образовательные занятия.

С каждым годом все больше людей в Литве дарили книги и охотно участвовали в мероприятиях. За восемь лет проведения акции библиотеки смогли привлечь большое количество новых читателей и партнеров, поэтому обновление книжного фонда стало их общей заботой.

Информация «ЛК»