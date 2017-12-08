Akropolis Group берет кредит для строительства Рижского ТЦ в размере 106,5 млн. евро

Компания группы Vilniaus prekyba – Akropolis Group, владеющая торговыми центрами (ТЦ) Akropolis, заимствует для строительства рижского ТЦ 106,5 млн. евро у банка SEB bankas.

Договор о финансировании строительства центра с банком SEB bankas 8 декабря подпишет входящая в группу латвийская компания M257, говорится в сообщении Akropolis Group.

“Все работы по строительству рижского Akropolis идут по плану – здание быстро возводится, а в январе 2019 года планируется завершить строительные работы”, – отметилa в пресс-релизе председатель правления Akropolis Group Сауле Забулёните.

Строительные работы ведет латвийская компания Merks, входящая в группу Merko Ehitus, а также литовская Mitnija. В целом, в рижский Akropolis будет инвестировано около 200 млн. евро.

Akropolis Group принадлежат девелоперские компании в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, а также компания Delano.

BNS

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