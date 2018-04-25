Akropolis group присматривается к приобретениям в Эстонии и на соседних рынках

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Компания Akropolis group, входящая в одну из крупнейших в Литве бизнес-групп Vilniaus prekyba и владеющая торговыми центрами в Латвии и Эстонии, присматривается к возможным приобретениям в Эстонии и в других соседних странах, утверждает председатель правления Витаутас Лабяцкас.

«Мы присматриваемся к приобретению торгового центра, смотрим в Эстонии. Я также ранее публично заявлял, что Akropolis, если получит предложение, то также рассмотрит возможную продажу торговых центров», – сказал В. Лабяцкас во вторник на конференции, организованной компании услуг недвижимого имущества Newsec advisers LT.

Позднее он пояснил BNS, что присмотреться к соседним рынкам побудило желание расширить деятельность.

«Подход нашей группы заключается в том, что мы должны заниматься как развитием торговых центров, так и управлением. Поэтому естественно, что когда возникает объект соответствующий нашей сфере, то мы его точно рассмотрели бы возможность приобретения, поскольку мы в Литве, мы почти в Латвии, то Эстония такой естественный шаг «, – сказал BNS В. Лабяцкас.

По его словам, расширение возможно не только в Эстонии, но и на других смежных рынках.

«Мы не ограничимся только Эстонией, может быть и на другом, нам понятном рынке. Мы действительно присматриваемся. Подойдет и развитие, и уже построенное здание», – сказал он.

На вопрос о планах продажи принадлежащих сейчас в Литве торговых центров В. Лабяцкас ответил, что компания не ищет активно покупателей на имущество.

Сейчас Akropolis group управляет торговыми центрами Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй, в апреле планируется открыть ТЦ Akropole в латвийской Риге.

BNS