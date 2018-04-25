Akropolis group продает Ozo boulingas

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Компания одной из крупнейших в Литве коммерческих групп Vilniaus prekyba — Akropolis group продает контролирующей сеть ресторанов O’Leary’s эстонской компании APL Restaurants 100% акций дочернего предприятия Ozo boulingas. Сумма сделки не сообщается, ее еще должен утвердить Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба).

Как говорится в пресс-релизе Akropolis, компания отказывается от неосновных видов бизнеса.

«Мы хотим сконцентрироваться на своей основной деятельности — развитии и управлении торгово-развлекательными центрами и уделять этому все внимание», — сказал для пресс-релиза директор Akropolis group Витаутас Лабяцкас.

Между тем директор контролирующей APL Restaurants группы предприятий Apollo Group в Литве и Латвии Тадас Рачкаускас говорит, что компания этой сделкой консолидирует свою деятельность в сегменте развлечений.

«Это стратегическое приобретение Apollo Group в плане концентрации своей деятельности в сегменте развлечений с целью не только контролировать бренд боулинговых центров Apollo, но и предложить качественно новые развлечения жителям литовских городов», — говорит Т. Рачкаускас.

Ozo boulingas принадлежит три боулинговых центра Apollo, действующих в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском торговых центрах Akropolis.

Apollo Group контролирует книжные магазины, кинотеатры Apollo, сеть соковых баров Blender, сеть кафе-мороженых IceCafe и компанию по распространению фильмов Baltic Film Distribution.

BNS