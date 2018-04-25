Акт о независимости от 16 февраля возвращается в Дом подписантов

С пятницы в Доме подписантов в Вильнюсе вновь будет выставлен акт от 16 февраля, заимствованный из немецких архивов.

Соглашение, подписанное Литвой и Германией, предусматривает, что документ, которому более 100 лет, после определенного времени экспонирования должен будет передан в архив, куда не попадает дневной свет.

Акт о независимости выставлен в комнате, где его подписали члены Совета Литвы.

Отправленное Германии решение о восстановлении профессор Вильнюсского университета Людас Мажилис обнаружил в берлинском дипломатическом архиве весной 2017 года.

Литва и Германия договорились, что акт будет передан Литве с января 2018 года максимум на пять лет. Соглашение предусматривает, что в 2022 году документ может быть выставлен в Каунасе.

Совет Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

BNS