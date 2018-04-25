Активистки за права женщин: нет дискриминации

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8 марта в Международный женский день в Вильнюсе состоялось шествие активистов за права женщин, которые призвали власти страны обратить внимание на разницу в зарплатах женщин и мужчин.

Участники шествия пели песни, несли плакаты и лозунги против сексизма, дискриминации и насилия против женщин. Они прошли от Кафедральной площади до здания правительства.

По словам одной из организаторов шествия, президента Литовской конфедерации профсоюзов Инги Ругинене, по разнице в зарплате Литва отстает от стран Евросоюза (ЕС), женщины сталкиваются и с другими проблемами.

«Это обуславливает и разницу в пенсиях, у женщин пенсии меньше (…), мы все еще сталкиваемся с дискриминацией и сексуальными домогательствами, насилием в семье, нам трудно совмещать работу и семью. Мы требуем, чтобы правительство взяло на себя серьезную ответственность и предприняло меры по решению этих проблем», – сказала новостному агентству BNS И. Ругинене.

В шествии женской солидарности можно было заметить и представителей сильного пола. По их словам, нужно поддерживать женщин в борьбе за их права, потому что это важно и для мужчин.

По данным Департамента статистики, начисленная зарплата «на бумаге» у мужчин в Литве в 4-м квартале 2018 года на 108,2 евро превышала зарплату женщин.

В 4-м квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (не считая индивидуальных предприятий) была 916,2 евро, зарплата мужчин – 1024,4 евро, а выплаченная зарплата – 714,6 евро и 788,7 евро соответственно.

Между тем, премьер-министр Саулюс Сквярнялис обещает сформировать рабочую группу, которая подготовит план действий по усилению превенции насилия над женщинами.

Как сообщила правительственная пресс-служба, на встрече главы кабмина с представительницами женских организаций было признано, что отсутствие программ превенции насилия над женщинами является большой проблемой.

Речь также шла о бедности женщин в пожилом возрасте, разрыве в зарплатах между мужчинами и женщинами, о создании более гибкого трудового графика для матерей.

По словам главы правительства, необходимо сокращать разрыв в зарплатах мужчин и женщин, проводить политику равных возможностей в компаниях и на предприятиях, применять антидискриминационные меры – чтобы за одну и ту же работу платилась одинаковая зарплата.

«Трудовая инспекция проводит подобные проверки и консультирует компании, однако нужно активнее обсуждать эту проблему», – говорится в сообщении правительства.

Информация «ЛК», BNS