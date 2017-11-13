Актриса Ю. Стяпонайтите обвинила режиссера Ш. Бартаса в сексуальной эксплуатации

О возможной сексуальной эксплуатации со стороны литовского режиссера Шарунаса Бартаса сообщила актриса Юлия Стяпонайтите, она сказала, что режиссер ее домогался, когда она была пьяна.

В опубликованном в понедельник интервью порталу 15min.lt она сообщила, что это произошло пять лет назад на студии, после кастинга.

“Мы остались, выпивали. Через несколько часов разговора, когда я была уже действительно пьяна, он взял меня за руки, начал повторять как мантру, что мы взрослые люди, и что то, что сейчас происходит хорошо, что он чувствует, что он мне нравится, что чувство взаимно. Он пытался меня заговорить, одновременно распуская руки, и пытаясь сблизится со мной. Он меня раздел, и с этого момента мне уже точно трудно говорить, – сказала актриса.

Она утверждает, что пыталась оставить режиссера, хотя непосредственно его не оттолкнула.

“Это была постоянная попытка удовлетворить свои сексуальные желания с моим телом, но я его совершенно не касалась, и не удовлетворила его сексуальные фантазии”, – сказала Ю. Стяпонайтите.

По словам актрисы, на утро следующего дня Ш. Бартас “пытался сделать это еще раз”.

Ю. Стяпонайтите намерена обратиться к правоохранительным органам.

Ш. Бартас один из наиболее известных литовских режиссеров. В 1989 году он создал первую в Литве независимую киностудию Kinema. Режиссер получил много призов, награжден Национальной премией Литвы в сфере культуры и искусства.

BNS

Метки: Литва