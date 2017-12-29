Алабама впервые за 20 лет избрала в конгресс демократа на фоне секс-скандала

В штате Алабама в результате внеочередных выборов в сенат конгресса США впервые за 20 лет победил демократ. Локальные выборы прошли на пересечении сразу двух интриг: вокруг тающего преимущества республиканцев в конгрессе и обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Роя Мура, на защиту которого встал лично президент Дональд Трамп. Мур уступил демократу Дагу Джонсу 1,5%.

О результатах выборов на официальной церемонии подписания итогов голосования объявила избирательная комиссия штата. В прямом эфире ее транслировал телеканал CNN, а новость в ночь на четверг стала главной на многих сайтах политических новостей. NBCNews указывает, что Мур пытался в последний момент оспорить итоги выборов, добиваясь отсрочки, но суд не принял его аргументы.

Демократ Даг Джонс победил с минимальным преимуществом. По результатам обработки 100% бюллетеней Джонс получил 49,9% (671,2 тыс.) голосов, а Мур – 48,4% (650,4 тыс.). Всего проголосовало более 1,3 млн избирателей, отмечает ТАСС.

Это означает, что преимущество республиканцев в сенате уменьшится. Их станет 51, а демократов и независимых – 49. Это изменение имеет большое значение при обсуждении программных законопроектов, подготовленных администрацией президента Дональда Трампа. Ему теперь необходима поддержка каждого из сенаторов-республиканцев, а в прошлом такое бывало далеко не всегда.

В ноябре сразу четыре женщины заявили о том, что Мур якобы домогался их, когда они были подростками. Политик, которому тогда было около 30 лет, отрицает все обвинения. В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку Мура, несмотря на громкий сексуальный скандал. Американский лидер подчеркивал, что место сенатора от Алабамы нельзя отдавать демократам.

Внеочередные выборы в Алабаме проводились с целью занять место в сенате, ставшее вакантным ввиду назначения сенатора от этого штата Джеффа Сешнса на пост министра юстиции и генерального прокурора страны.

Даг Джонс стал первым демократом, избранным от Алабамы в верхнюю палату конгресса США за более чем 20 лет. Вице-президент Майкл Пенс приведет его к присяге 3 января.

NEWSru.com

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