Аланья – жемчужина Средиземноморья

Аланья – курортный город в Турции на Средиземном море. Для многих соотечественников Турция – страна недорогого массового туризма по системе all inclusive, но такое заблуждение свойственно тем, кто никогда не был в Аланье, а тот, кто все-таки побывал в самом сердце Средиземноморья, поймет, что этот турецкий курорт мало чем уступает Лазурному берегу Франции.

У этого города было множество имен, он пережил немало событий, пока наконец не стал называться Аланья. О его богатом пиратском прошлом до сих пор ходят легенды. Помпей Великий, Юлий Цезарь, Марк Антоний, Клеопатра и многие другие исторические персонажи облюбовали этот город еще много веков назад за его пологие берега, чистое аквамариновое море, уютные гавани и особый климат. Сегодня Аланья — самый известный курорт на юге Турции с роскошными отелями и интересными туристическими местами.

Побывав в Аланье, вы насладитесь терпким букетом восточного гостеприимства и безупречным сервисом в сочетании с исключительными возможностями для отдыха и комфортной жизни и уже не сможете сравнивать это удивительное место ни с каким другим курортом.

Подсвеченная мерцающими огнями старинная крепость Аланьи, романтический символ города, парит над портом и морем, а вокруг бурлит яркая, насыщенная жизнь. По преданию, крепость Аланьи была подарена Марком Антонием Клеопатре, а знаменитый пляж Клеопатры из нежнейшего, как в песочных часах, песка, завозился сюда из Египта специально для императрицы. Исторических доказательств того, что здесь отдыхала сама Клеопатра, нет, однако есть доказательства того, что по ее приказу в Аланье вырубался лес для флота египетской королевы. Ведь в этом регионе Турции удивительная природа: горы, кедровые и сосновые леса, прекрасное море.

В Аланье самый длинный купальный сезон на всем средиземноморском побережье – с апреля по декабрь. Даже в межсезонье температура воздуха и воды здесь не опускается ниже 15–18 градусов. В Аланье господствует средиземноморский субтропический климат, который формирует комфортную погоду в течение всего года. Примечательно то, что благодаря расположению курорта на южном турецком побережье, омываемом теплым Средиземным морем, температура как воды, так и воздуха здесь всегда на два-три градуса выше по сравнению с другими курортами Турции. Кроме того, гористая местность южной части страны – здесь расположены красивейшие Таврские горы – является прекрасным барьером, защищающим Аланью от холодных и пронизывающих ветров с севера. Поэтому Аланья по праву признана самым теплым курортом Турции. Зима в Аланье теплая и комфортная, в среднем 18-20ºС, в связи с чем многие европейцы и наши соотечественники выбирают Аланью не только для проведения летнего отдыха, но и для отдыха зимой.

Комфортный климат Аланьи и демократичность цен на услуги в сфере туризма привлекают многих организаторов разнообразных проектов, так, например, ежегодно здесь проходит множество международных и региональных культурных, спортивных мероприятий: триатлоны, велозабеги, спортивные матчи, фестивали, конкурсы, концерты.

В самом центре города находится удивительная пещера Дамлаташ. Обнаружили ее совсем недавно, когда на каменоломне произошел взрыв. Тогда и открылся вход в пещеру со сталактитами и сталагмитами. Пещеру будет интересно посетить туристам с детьми и всем любителям природы, а также людям, страдающим респираторными заболеваниями, включая астму, ведь пещера из-за своего влажного климата обладает потрясающим лечебным эффектом.

Разнообразна и многолика ночная жизнь Аланьи, выбор ночных заведений огромен. В городе есть и большие дискотеки международного уровня, и уютные маленькие бары, которые всегда готовы с радостью принять вас. Наибольшее количество ночных заведений сосредоточено в районе бухты, откуда отправляется на зажигательные ночные вечеринки множество яхт. Рестораны разного уровня и на любой вкус до поздней ночи рады своим посетителям, здесь нет сиесты, все работают до последнего клиента. Турецкий сервис признан одним из лучших сервисов в мире, вас порадуют и цены, средний счет на человека, как правило, в три раза ниже цены в любом европейском ресторане.

Утренняя Аланья разбудит вас запахом морского бриза с нотками свежесваренного кофе. В каждом кафе по утрам вам предложат турецкий чай со свежей вкуснейшей выпечкой. Днем также скучать не придется, удивительный по комфортабельности город никогда вам не надоест. В Аланье представлены все виды модных развлечений: яхтинг, параглайдинг, дайвинг, рафтинг, верховая езда. Любителям походов по магазинам доступны как традиционные турецкие товары, так и современные модные бренды. Вы сможете посетить сотню интересных развлечений: аквапарк, парк аттракционов, дельфинарий, морской город, прокатиться на подводной лодке, а также посетить разнообразные культурные и исторические экскурсии.

Аланья – идеальный курорт для отдыха с маленькими детьми: теплое море, нежнейший песок, сотни развлечений для детей, международные детские и молодежные лагеря – все это из года в год привлекает туристов для отдыха и постоянного места жительства. Кстати, Аланью в последние годы выбирают и абитуриенты из разных стран для высшего профильного образования, ведь в Аланье для иностранных студентов распахнули свои двери два международных университета: Государственный университет им. Алладдина Кейкубата и частный университет AHEP. В аланийских университетах можно освоить множество специальностей в сфере туризма, менеджмента, а с 2017 года открывается и медицинский факультет. Упрощенная система поступления для иностранцев порадует любого абитуриента. Многие переезжают в Аланью на ПМЖ целыми семьями, ведь в Аланье для детей существуют множество международных школ на различных языках, включая русскую школу.

Здесь активно развивается оздоровительный туризм: открываются клиники международного уровня, стоматология европейского уровня порадует пациентов ценой-качеством, предлагаются бальнеологические пещеры для лечения заболеваний дыхательных путей, а до термальных источников 3-4 часа на автомобиле.

Бесконечное наслаждение доставят поездки в горы, где чистейший воздух и абсолютная тишина дарят ощущение полной гармонии. Рестораны и площадки для пикника, расположенные на берегах горных рек, являются превосходными местами для отдыха.

Аланья – это город-музей. Здесь не нужно посещать выставочные залы, музеи. Все, что связано с древней историей, на виду. Поэтому можно путешествовать по городу самостоятельно, арендовав автомобиль или взяв напрокат велосипед, любуясь красотами природы, яркими пейзажами и памятниками древней архитектуры. Аланья – это возможность совместить пляжный отдых и исторический туризм. А уникальный климат Аланьи в сочетании с демократичностью цен на недвижимость и упрощенным пакетом оформления стали причиной выбора для постоянного места жительства многих европейцев и наших соотечественников.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Аланья, курортный город в Турции, Средиземное море