Александр Друзь извинился за скандал вокруг игры «Кто хочет стать миллионером?»

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Знаток и магистр телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Александр Друзь принес извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы

Скандал разразился после того, как главред этой программы Илья Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.

Об извинениях Друзя говорится в протоколе по итогам заседания правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», размещенном на сайте данной организации.

«Правление информирует членов организации о заявлении Александра Друзя, сделанном им на заседании правления: «Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — говорится в документе.

Александр Друзь подтвердил в четверг ТАСС, что делал подобное заявление, однако отказался давать развернутый комментарий.

На сайте также сообщается, что Друзь остается вице-президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

12 февраля Илья Бер в своем блоге на платформе LiveJournal заявил, что Друзь предложил ему «сдать» вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие. В случае выигрыша знаток также пообещал поделиться с Бером частью (700-800 тыс. рублей) призовой суммы.

Запись игры состоялась в ноябре 2018 года, Друзь играл вместе со знатоком Виктором Сидневым. Они ответили на все вопросы, кроме последнего стоимостью три миллиона рублей, и получили несгораемую сумму 200 тысяч рублей.

Бер также опубликовал записи телефонных разговоров с Друзем и заявил, что дал ему все ответы, кроме пяти самых сложных.

Интеллектуал Александр Друзь сначала опроверг версию об «откате» и выдвинул встречное обвинение: мол, Бер сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы, а магистр ЧГК просто решил ему «подыграть». По итогам проверки Первого канала Бер и Друзь были отстранены на неопределенный срок от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты, какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался, в федеральном телеэфире», — сказал гендиректор телекомпании «Красный Квадрат» (производитель «Кто хочет стать миллионером?») Илья Кривицкий. Он подчеркнул, что никто из сотрудников съемочной группы не имеет права обсуждать вопросы и ответы шоу с его участниками.

Кроме того, исход игры с участием Александра Друзя и выплата выигрыша были аннулированы.

2 июня стартует летняя серия игр «Что? Где? Когда?». В первой игре против телезрителей будет играть команда капитана Виктора Сиднева, знатоков Максима Поташева, Бориса Левина, Леонида Тимофеева, Михаила Дюба и Инны Семеновой, которая выйдет на замену Друзя. Друзь был ключевым игроком команды, впервые состав сыграет без него.