Александр Грачев: дипломат – профессия престижная

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10 февраля в России ежегодно отмечается День дипломатического работника, учрежденный Указом президента РФ 31 октября 2002 года. Дата выбрана не случайно, она связана с историей возникновения первого официального внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа, предтечи современного МИДа. Первое упоминание о Посольском приказе, руководить которым царь Иван Грозный назначил дьяка Ивана Висковатого, относится к 10 февраля 1549 г.

В канун праздника российских дипломатов мы встретились с Генеральным консулом России в Клайпеде Александром Грачевым и расспросили, как ему работается и живется в литовском портовом городе.

– Александр Георгиевич, прежде хотелось бы узнать, как вы пришли в свою профессию, что повлияло на ваш выбор и не разочаровались ли в нем с годами?

– Выбор был сделан давно, еще в середине 70-х годов. Однако для этого решения были предпосылки: учился я в школе-интернате с углубленным изучением английского языка. Уже с 4-5 класса нам преподавали на английском историю, географию, литературу. В одном классе со мной учились дети иностранных дипломатов – дочка посла Непала, сын кенийского посла. Словом, что такое международные отношения, начал понимать довольно рано и, общаясь со сверстниками-иностранцами, подспудно готовился к будущей профессии. С первого раза в вуз не поступил, был призван на два года в армию, служил в войсках ПВО.

Еще будучи первокурсником МГИМО, выбрал один из восточных языков – арабский, хотя учиться надо было вместо пяти лет все шесть. Интересный факт, о котором я узнал много позже: оказывается, основателем и первым ректором МГИМО был дед Александра Ивановича Удальцова, моего непосредственного руководителя, нынешнего посла России в Литве – Иван Дмитриевич Удальцов.

О выборе профессии, конечно же, не жалею. Та часть жизни, которая пришлась на дипломатическую карьеру, была интересной и весьма содержательной. Достаточно назвать точки, где довелось служить. В 80-е годы это сирийский Дамаск, затем дважды – Вашингтон, где курировал вопросы взаимодействия с США по проблемам Ближнего и Среднего Востока, сотрудничество в области антитеррора. После трагедии 11 сентября 2001 г. непосредственно участвовал в создании совместной российско-американской группы по борьбе с терроризмом, которая несколько лет работала очень интенсивно и плодотворно.

После двух командировок в США и работы в аппарате МИДа вновь вернулся на 3,5 года на Ближний Восток – на этот раз в Египет – в качестве советника-посланника. Между командировками, как принято, работал в центральном аппарате МИДа.

Как бы то ни было, мне довелось стать свидетелем многих поистине исторических событий, к примеру, наблюдать за ходом первых демократических выборов в Палестинской администрации в 1996 году, участвовать в подготовке целого ряда саммитов «восьмерки». Словом, у нас, дипломатов, жизнь скучной не назовешь.

В сегодняшней России дипломат – профессия очень и очень престижная. В отличие от 90-х, когда многие коллеги уходили из профессии, сейчас на дипломатическую службу попасть очень непросто.

– А много ли среди российских дипломатов разведчиков? На Западе утверждают, что чуть ли не каждый второй…

– Ну это же полный бред. Уверен, у России, как, впрочем, и у других стран, есть много других возможностей для разведдеятельности. А у нас, дипломатов, хватает своей работы. Скажем, консульский округ нашего Генерального консульства – это порядка 40% территории Литвы, где проживает 4133 гражданина РФ. Как минимум каждые 5 лет они обращаются в консульский отдел для замены паспортов. Это весьма трудоемкий процесс, ежегодно меняем около 500 паспортов. В прошлом году мы выдали 12150 виз. Это, кстати, на 10-15% больше, чем в 2017 г., – сказалось оживление приграничных связей, а также бизнес-контактов (выдано около 4000 деловых виз) и туристических (выдано примерно 4500 турвиз) поездок. Сыграли свою роль и организованные в Калининграде 4 матча Чемпионата мира по футболу.

Но визами наша деятельность отнюдь не ограничивается. Мы выдаем нотариальные доверенности (примерно 250 ежегодно), также различные справки, много вопросов возникает в сфере гражданства. Помимо этого, поддерживаем живой интерактивный контакт с населением консульского округа, принимая в среднем 1700 посетителей в год, регулярно осуществляем выездные приемы, особенно в Шяуляй, где имеется крупная русскоязычная община. Кстати, на нашем кардинально обновленном в прошлом году сайте содержится вся необходимая информация, включая график выездных приемов. Также действует круглосуточная служба поддержки в лице дежурного дипломата – россияне в любое время могут получить консультацию в экстренных случаях, а граждане Литвы – обратиться для получения визы в ускоренном порядке в случае смерти или внезапной болезни родственников в России.

– Часто ли в консульство обращаются люди с форс-мажорными обстоятельствами?

– Бывает. Например, одной россиянке срочно потребовалась дорогостоящая операция на сердце, которую ее страховка не покрывала. Мы организовали медицинскую эвакуацию больной в Калининград, где ей в тот же день сделали операцию.

– Простите, что пользуюсь случаем, но уточню еще один консульский вопрос. В соцсетях было сообщение, что с этого года подорожали визы в Россию. Так ли это?

– Стоимость основных типов виз для граждан Литвы не менялась согласно соглашению с Евросоюзом с 2006 года – 35 евро.

Есть хорошая перспектива для введения с июля с. г. электронных виз в Калининградскую область. Правительство пока еще не утвердило до конца этот проект, но вопрос включен в наши планы. Сейчас такая система проходит апробирование на Дальнем Востоке.

– Как на фоне антироссийской политики, чего не скрывает нынешняя литовская власть, строятся ваши взаимоотношения с городскими самоуправлениями?

– За 3,5 года работы в Клайпеде мне пришлось контактировать с большим кругом официальных лиц. В целом со всеми у меня и моих коллег сложились деловые, конструктивные отношения. Речь идет как о мэре Клайпеды, руководстве администрации самоуправления города и других районов консульского округа, так и о правоохранительных структурах — полиции, прокуратуре, миграционной службе, пограничниках. Стараемся участвовать во всех городских мероприятиях, на которые нас приглашают, – культурных, спортивных и т.д.

Но есть другая сторона – политическая, связанная с отношением к совместной истории, с оценкой периода Второй мировой войны и послевоенных событий. Прошлым летом в отношении бывшего теперь уже депутата городского совета Вячеслава Титова, высказавшего свое мнение по поводу героизации «лесных братьев», был запущен процесс импичмента (в итоге он сам отказался от депутатского мандата, передав его соратнику по партии). Важно понимать, особенно местным политикам, что они работают в многонациональном городе, где живет много наших соотечественников, имеющих свою точку зрения на послевоенные события. Это дети и внуки тех, кто поднимал Клайпеду из руин, они имеют право «сметь свое суждение иметь».

Русофобия проявляется по-разному. Сегодня сотрудники Генконсульства практически изолированы от городских школ, в том числе русских. Импульсы русофобии шли на протяжении последних лет сверху. Они постепенно спускались все ниже и ниже – до уровня директоров школ, учреждений культуры, простых педагогов, и теперь из опасения потерять работу они вынуждены отказывать нам в аренде актовых залов, как случилось во время приезда знаменитого на весь мир детского хора им. Попова – нам без объяснения причин вернули деньги за аренду.

Курьезный случай произошел в прошлом году. В День дипломатического работника мы хотели рассказать старшеклассниками одной из русских гимназий города о своей профессии. Сначала директор гимназии сослалась на занятость школьного коллектива подготовкой к 100-летию Литовского государства, позднее – что к ним в этот день приедет американский дипломат (очевидно, дабы не допустить «промывания мозгов» гимназистам). На встречное предложение выступить перед школьниками совместно с американцами нам ответили, что это невозможно, поскольку «взбудоражит детские умы», гимназисты запутаются, услышав две разные точки зрения. Риторический вопрос: где принималось решение отказать нам во встрече: в Клайпеде, Вильнюсе или все же в посольстве США в Литве?

Кстати, в частном университете LCC мы провели такую встречу, и, судя по отзывам, она оказалась полезной и для студентов, и для преподавателей, а сам руководитель спецкурса (кстати, североамериканец) с удовольствием выступил в роли модератора.

Еще один не менее яркий пример русофобии – печальная судьба участия в конкурсе книги известного клайпедского историка, доктора философии Андрея Вадимовича Фомина «Православная вера и церковь в истории Литвы». Книга вышла на русском и литовском языках и была представлена автором на конкурс, объявленный городской библиотекой им. Иммануила Канта. Директор библиотеки, ознакомившись с содержанием книги, сняла издание с конкурса. Как оказалось, ей не понравилось, как автор (отметим, уважаемый всеми коллегами специалист) осветил тему православия в Великом княжестве Литовском, а главное – что он делает акценты на общие для русских и литовцев исторические и религиозные моменты. Печально, что руководитель учреждения культуры так слабо знает историю собственной страны, пытается в угоду официозу оспорить тот факт, что православие появилось на территории Литвы задолго до католицизма, что до XVII века старославянский язык был одним из основных средств общения в этих землях и на нем написаны многие официальные документы ВКЛ. Это и есть воинствующее, дремучее русофобство, недостойное интеллигентных людей.

Удручает и тот факт, что подписанное три года назад рамочное соглашение между городами-побратимами Калининградом и Клайпедой пылится на полке. За это время произошло много важных событий в жизни города – Клайпеда становилась спортивной, культурной столицей Литвы, можно было бы провести много интересных совместных мероприятий, направленных на взаимное обогащение культур, на развитие деловых, экономических, образовательных, спортивных связей. Но, очевидно, городские власти боятся быть заподозренными в добром отношении к России. Это ли не абсурд? Генконсульство многократно по своей инициативе приглашало в Клайпеду художественные коллективы из Калининграда, залы были переполнены на концертах органной музыки или выступлениях симфонического оркестра Калининградской областной филармонии. Это значит, что в обществе есть запрос на нормализацию, на общение простых людей по обе стороны границы. Люди хотят поддерживать нормальные человеческие связи. Убежден, что несмотря на предпринимаемые литовскими властями усилия, русских и литовцев по-прежнему гораздо больше объединяет, чем разъединяет.

– Заметила, что в вашей команде много молодежи. Может, поэтому в Генконсульстве в последние годы так оживилась культурная жизнь? Да и вы вместе с супругой Ириной любите организовывать музыкальные, поэтические вечера, приходите с гитарой в клуб бардовской песни. Это по обязанности или по зову души?

– Знаете, когда я проходил утверждение на коллегии МИДа летом 2014 года, наш министр Сергей Лавров напутствовал меня так: вы едете в непростую страну в непростое время, постарайтесь работать неформально, креативно. Собственно, к этому мы с командой, средний возраст которой 30-35 лет, и стремимся. Даже протокольные мероприятия, а их полтора десятка в году, стараемся проводить небанально, разнопланово, избегаем повторов. Тот же День дипломатического работника всегда отмечаем «выходом в люди». Однажды это было приглашение к нам на огонек старшеклассников, затем – участие в интеллектуальной игре с лучшими командами города. В прошлом году мы сами подготовили для наших гостей концерт, посвященный русским поэтам-дипломатам. В этом году всем Генконсульством организуем открытый турнир по русскому бильярду. Надеемся и дальше поддерживать в Генконсульстве очаг русской культуры в самых лучших ее традициях.

– В Клайпеду в последнее время зачастили гости из числа российских и украинских журналистов, выступления которых на любую актуальную тему сводятся к одному – к неприкрытой русофобии, к призывам бороться с «российской агрессией». Почему они уверены, что это актуально для литовского портового города?

– Мне довелось посетить последнюю такую встречу, где «разоблачались» якобы имевшие место манипуляции канала НТВ с освещением российских выборов. Какой был основной посыл? Посеять среди клайпедчан сомнения, что выборы в России были честными, транспарентными. Я рассказал собравшимся, как прошли выборы в нашем консульском округе, поведал о том, что на них проголосовало на 115% больше избирателей, чем на предыдущих. Из них почти 90% отдали предпочтение президенту Владимиру Путину. Пригласил литовского кинорежиссера показанного видеоролика Артураса Евдокимоваса снять в следующий раз фильм у нас, поговорить с голосующими, самому воочию убедиться во всем, что касается организации и проведения выборов. А вот уж кто манипулятор, так это сам журналист Евгений Киселев. Не одного меня возмутили его безапелляционные, хамские реплики, нетерпимость к другому мнению.

Как представляется, очередной «идеологический десант» высадили в русскоязычной на треть Клайпеде отнюдь не случайно: кому-то очень хотелось пощупать «температуру по больнице». Впрочем, результат, если судить по комментариям в соцсетях, оказался прямо противоположный искомому: подавляющее большинство клайпедчан имеют устойчивую прививку от русофобии.

Мы готовы к таким «дискуссиям», разумеется, если дадут возможность в них участвовать. Да, мы все пропагандисты и не стесняемся этого, ведь работа дипломата любой страны – пропаганда своего Отечества, его моральных и духовных ценностей. Главное, чтобы пропаганда не оказалась фейковой, подтасованной, как это сейчас делают в отношении России наши западные партнеры.

Елена ЛИСТОПАД