Александр Гуштын: «Если не на пьедестале, значит, плохо работал»

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Каждый день приближает нас к масштабному событию – II Европейским играм, которые в 2019 году примет Беларусь. Тысячи атлетов из 50 стран мира разыграют в Минске сотни комплектов медалей. Среди тех, кто поборется за призовые места – и наши земляки. В новом проекте «Иди за мечтой» мы расскажем о тех, кто уже громко заявил о себе в мире спорта, и о тех, кто только движется к успеху – молодых, талантливых и целеустремленных легкоатлетах, борцах, велосипедистах, стрелках и других спортсменах, которые представят Гродненщину на крупнейших мультиспортивных стартах.

В его ежедневном распорядке всего несколько часов, свободных от тренировок, и договориться об интервью с борцом-вольником Александром Гуштыном не так-то просто. Но перед отлетом в Казахстан на сборы спортсмен все же нашел время для встречи. Серьезный, рациональный, с твердым пониманием того, что хочет, он рассказал о пути к успеху и своей мечте.

Семилетнего Сашу Гуштына, мальчишку из города Свислочь, в борьбу привело любопытство. Любознательный ребенок в то время увлекался многим: волейбол, тхэквондо, хоккей, музыкальная школа. Но однажды вместе с мамой зашли в зал, где проходили тренировки по вольной борьбе.

– Хотели посмотреть, как занимаются спортсмены, – рассказывает Александр Гуштын. – Тренер Роман Романович Яскулд настолько увлекательно рассказал, как вольная борьба укрепляет здоровье, воспитывает дисциплину и помогает найти настоящих друзей, что сразу захотелось попробовать свои силы на ковре. Это был 2000 год. Постепенно все другие увлечения отошли на второй план. Борьба стала для меня смыслом жизни.

Спорт подшлифовал характер, научил ставить конкретные цели и, главное, добиваться их. В 2017-м Саша выиграл чемпионат Беларуси, в тот же год на своем первом чемпионате Европы среди взрослых завоевал «бронзу». В это же время успел закончить университет имени Янки Купалы, отслужить в армии и стать чемпионом мира по вольной борьбе среди военнослужащих, который проходил в прошлом году в Клайпеде. Хорошо начал и этот год – на первенстве Европы поднялся на вторую ступень пьедестала. А вот на чемпионате мира гродненец остался без наград. Решающий бой Александр пересмотрел десятки раз, анализируя, где ошибся.

– Постоянно пересматриваю записи своих выступлений, если сразу не понимаю, обязательно выясню, что сделал не так, чтобы в будущем не повторить. Я сам себе самый строгий критик. Если не на пьедестале, значит, плохо старался, значит, надо еще лучше и больше тренироваться, – добавляет Саша.

Но теперь, когда работа над ошибками сделана, парень идет дальше. Сейчас распорядок спортсмена подчинен особенно интенсивным тренировкам. Александр занимается в областном комплексном центре олимпийского резерва под руководством старшего тренера сборной Беларуси по вольной борьбе Александра Яскулда.

– Путь к успеху? Один – ежедневные многочасовые тренировки, – улыбается Александр. – Не разрешаю себе расслабиться больше, чем мои соперники. Впереди много важных стартов, в том числе II Европейские игры. Все силы отдаю на то, чтобы быть в хорошей форме.

Кроме того, у спортсмена много значимых этапов. В январе 2019 года чемпионат Беларуси, потом чемпионат Европы, Европейские игры, в августе чемпионат мира. При таком графике времени на личную жизнь у Саши совсем нет. В редкие часы досуга хочется просто побыть наедине с собой, почитать хорошую книгу. А еще посмотреть матч любимого футбольного клуба «Ювентус».

– Я большой поклонник футбола. А «Ювентусом» «болею» с 9 лет. Когда команда выигрывает, могу до потолка от радости прыгать.

– Ну а мечта?

– У спортсменов есть четкое разграничение понятий «цель» и «мечта». У меня есть цель – выиграть чемпионат мира, а мечта – завоевать олимпийскую медаль.