Александр Карлюкевич: Будущее – за Франциском Скориной

В Вильнюсе с рабочим визитом находился заместитель министра информации Республики Беларусь Александр Николаевич Карлюкевич. Вместе с белорусской делегацией он принял участие в работе 18-й Международной Вильнюсской книжной ярмарки, открыл Год Франциска Скорины в Литве. Сегодня Александр Карлюкевич – гость «ЛК».

– В этом году будут отмечаться сразу две значимые даты, связанные с именем Франциска Скорины. В первую очередь, это 500-летие белорусского книгопечатания, старт празднования которого был объявлен на Минской книжной ярмарке. Второй, не менее важный юбилей, 495-летие со дня открытия в столице Великого княжества Литовского первой типографии. Какие мероприятия планируется провести в рамках празднования этих дат, что подготовили белорусский книжные издательства к юбилею?

– Фактически юбилейный год белорусского книгопечатания уже открыт и в Литве. В этой связи мы очень признательны посольству Республики Беларусь в Литовской Республике за поддержку, оказанную в работе нашей делегации на 18-й Международной Вильнюсской книжной ярмарке и в формате организации тех мероприятий, которыми мы открыли Год 500-летия белорусского книгопечатания в Литве. Те книги, которые были переданы Вильнюсской гимназии им. Франциска Скорины, тот праздник, который состоялся в стенах гимназии – это и есть начало юбилейных мероприятий.

Если говорить о программе мероприятий в целом, то она достаточно многообразна: с этой целью созданы государственный план празднования 500-летия белорусского книгопечатания, организационный комитет, который возглавили два сопредседателя – министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич и министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов. Безусловно, самыми глобальными проектами, запланированными на сентябрь, станут Международная конференция, организаторами которой выступают Министерство культуры и Национальная библиотека Беларуси, и национальный праздник День белорусской письменности, который пройдет в Полоцке. Здесь в рамках празднования будут представлены новые издания, пройдут конференции, семинары, круглые столы, будут приглашены скориноведы, в том числе из Литвы. Центральное место в рамках празднования юбилея в Полоцке будет занимать презентация старых книг с 400-500-летней историей.

Огромную работу проводит Национальная библиотека Беларуси – завершено издание факсимильного многотомного собрания книг Франциска Скорины, которые он выпустил с 1517 по 1519 год. Этот проект совместно с Белгоспромбанком был реализован за последние несколько лет. Кстати, комплекты этих книг были подарены литовским библиотекам, белорусской диаспоре в Литве. В этом году они будут широко представлены на Дне белорусской письменности в Полоцке.

Кроме того, в Беларуси проводится несколько конкурсов – художественно-публицистических произведений, историко-краеведческих эссе, очерков, связанных с 500-летием белорусского книгопечатания. Вышло в свет огромное количество популярных, научно-популярных и научных книг, посвященных жизни и творчеству, просветительской деятельности Франциска Скорины. Среди авторов этих книг хотел бы назвать заместителя директора Национальной библиотеки Беларуси Алеся Сушу, кандидата культурологии, который проделывает большую работу в качестве скориноведа. Он возглавляет Международную ассоциацию белорусистов, являясь председателем президиума ассоциации. А. Суша находился в составе белорусской делегации на Вильнюсской книжной ярмарке и почти сразу после открытия белорусского стенда уехал на Международную конференцию в Лондон, которую проводят Министерство культуры, Национальная библиотека Беларуси, Международная ассоциация белорусистов и Лондонская библиотека им. Ф. Скорины.

Хочу подчеркнуть, что имя Франциска Скорины носят многие культурно-просветительские учреждения, улицы, библиотеки во всем мире.

– Когда мы говорим о том, может ли в современном мире книга стать объединяющим фактором народов, стран, несмотря на разногласия в других сферах, это и есть тот самый наглядный пример?

– Да, именно книга объединяет разные народы, становится визитной карточкой Беларуси, объединяет и сами гуманистические устремления – к миру, к утверждению социальной, нравственной, духовной справедливости. Будущее – за Франциском Скориной!

– Уже известно, какие мероприятия планирует провести белорусская сторона в связи с открытием Года Франциска Скорины в Литве?

– Кроме тех мероприятий, которые прошли в рамках 18-й Вильнюсской книжной ярмарки и праздника Ф. Скорины в Вильнюсской белорусской гимназии, в котором приняла активное участие литовская сторона, литовская образовательная система, за что мы очень признательны, намечены и другие интересные события. Сейчас идет широкая подготовка, как в Беларуси, так и в Литве, к специальной Международной скориновской конференции, которая пройдет в Вильнюсе.

– Традиционно Беларусь является ежегодным участником Вильнюсской книжной ярмарки. Какими вы видите перспективы сотрудничества наших двух стран в области книжной индустрии? Какие конкретные возможности дает участие в этой ярмарке?

– Любая книжная выставка-ярмарка уже предполагает некий коммуникат с читателем, потребителем, если так можно выразиться о книге. Не случайно на ярмарку в Вильнюс постоянно приезжают руководители наших государственных книжных издательств – «Мастацкая лiтаратура», «Вышэйшая школа», «Издательский дом «Звязда», издательство «Беларусь», издательство «Пачатковая школа». Каждый приезжает со своими проектами – в зависимости от профиля издательства. Во-первых, привозят на выставку то, что сделали за год, узнают точку зрения, мнение потребителя книги. Во-вторых, издатели приезжают для того, чтобы познакомиться с какими-то технологическими новинками, наладить коммуникацию с издательствами, полиграфическими службами другой страны, увидеть новый опыт в книжной графике, в оформлении книги, в тех новых материалах, которые используются в области бумажного книгопечатания. Это тоже несомненный сегмент участия в книжной ярмарке, именно для получения такого опыта.

Каждый год устроителем белорусского стенда является наше акционерное общество «Белкнига» – это система государственной книжной торговли. Мне кажется, что все, кто приезжает на ярмарку во главе с руководителем «Белкниги» Александром Вашкевичем, безусловно, смотрят на опыт представления, рекламы книги, на опыт торговли книги в Литве, на проходящие в городе выставки. Это тоже одна из важных тем «похода» за информацией, книжным коммуникатом в Литву.

Следующая важная и существенная тема – это организация коммуниката между переводчиками, писателями наших стран. Нам интересно узнать, как, в каком формате выходит сегодня литературно-художественная периодика на бумаге, как представляют художественные произведения в электронных, социальных сетях литовские писатели. Безусловно, мы хотим получить такой опыт и понять, что же из художественной литературы авторов, работающих в Литве, мы можем предложить своему читателю на белорусском или русском языке. То есть это возможность восстановить прерванные связи, какие-то упрочить, а какие-то создать заново, открыть и обустроить творческий, издательский, книжный «мост дружбы».

– Значит, есть вероятность, что белорусская книжная продукция появится на литовском рынке?

– Мы были бы рады, если бы эти проекты реализовались. Сейчас очень внимательно следим за книготорговой сетью в Вильнюсе и по всей Литве в целом и были бы признательны, если через вашу газету смогли найти таких партнеров, которые бы представляли изданную в Беларуси книгу на белорусском, русском и других языках.

– Не секрет, что глобальный экономический кризис отразился и на книжном рынке в том числе. Как неблагоприятные экономические условия повлияли на книжные издания в Беларуси?

– Если говорить о каких-то процентных показателях, то я бы сказал, что процент снижения по тиражам и по названиям книг, изданных в Беларуси, настолько незначителен, что ни о каком кризисе не следует даже говорить. Но это не значит, что я хочу заниматься «шапкозакидательством», а просто приведу некоторые цифры. Только за прошлый год в Беларуси было издано около 10 тысяч названий книг, в предыдущие годы (5-10 лет назад) издавалось приблизительно от 10 до 12,5 тысяч названий книг. Конечно, сегодня издания бумажной продукции, в частности книги, приобретают новые характеристики, уменьшаются тиражи. Возможно, именно из-за уменьшения тиражей в общем объеме количество названий и сохраняется, потому что потребитель книги – читатель стал более требовательным.

Наверное, все наши разговоры о кризисе, снижении процентов не будут отражать объективную ситуацию, если мы не поймем сам характер явления. А именно, что книжное производство и отношение между книжным производителем, бизнесменом, который создает книгу и потребителем, покупателем и читателем складываются несколько в иной плоскости: выкристаллизовывается количество, масса читателей, получающих информацию именно с бумаги. Поэтому на них приходится большая нагрузка, они составляют эту выкристаллизованную массу покупателей и, соответственно, не будут покупать тиражируемую книгу, если их становится меньше. Но по количеству названий они будут покупать больше. Сегодня, например, я покупаю не меньше книг, чем покупал, скажем, 10 лет назад.

– То есть Беларусь остается по-прежнему читающей страной?

– Если сегодня на тысячу человек приходится 4,5-5 названий книг в год, думаю, это достаточно показательно. В последние годы у нас очень много выпущено книг, посвященных историко-культурным ценностям Беларуси. Причем многие издания не состоялись, если бы белорусская сторона не сотрудничала с литовскими учеными, библиотекарями, книговедами. Я имею в виду альбом рисунков Дмитрия Струкова – великого русского ученого, который оставил богатый иконографический материал, посвященный храмам XIX века. Он побывал в различных краеведческих, исторических экспедициях, в том числе и по Прибалтике. Сегодня его архив находится в Литве, но книга «Д. Струков. Альбом рисунков. 1864-1867» вышла в Беларуси. Конечно, это и издания, посвященные Радзивиллам – магнатам, жившим в Великом княжестве Литовском, которых одинаково хорошо знают, как в современной Литве, так и в сегодняшней Беларуси, Польше, Украине и, наверное, даже в России.

Эти книги не появились, если бы белорусские ученые не работали в библиотеках, музеях, книгохранилищах, в архивах Литвы и не контактировали с современными литовскими исследователями. В прошлом году, например, около 70 исследователей из Беларуси приезжали в творческие командировки в Литву и работали в библиотеке Академии наук Литвы им. Врублевских. Это говорит о том, что происходит постоянный интерес, возможно, даже увеличивается, и любой кладезь знаний, сохраненная память интересна ближним странам, научным школам, издательствам. Безусловно, она важна для того, чтобы рассказать современникам и последующим поколениям о нашей совместной истории.

Как видите, тема истории нашего общего прошлого неисчерпаема. И она связана не только с этими пятью столетиями белорусского книгопечатания, но и с XX столетием и с самой ближней историей.

– Ваша страна – хороший пример того, как два языка, русский и белорусский, приравненные к государственным, прекрасно сосуществуют. Как факт двуязычия отражается на книжном рынке, в печатных СМИ? Не приходится ли слышать, что один из языков выступает в роли «падчерицы»?

– В Беларуси сегодня больше говорят на русском языке. Поэтому книг на белорусском языке априори издается меньше. Однако книги издаются не только в зависимости от востребованности, но еще и при понимании того, что люди, говорящие на русском языке, с большим уважением, пиететом относятся не только в целом к белорусской культуре, культуре нашего государства, но и к самой культуре белорусского языка.

То, что приходится слышать, зависит от того, кто говорит. Хорошо слышать всегда всех, тогда мы сможем сформировать правильное общественное, социальное мнение, а также мнение государства. То, что в Беларуси сложилась двуязычная ситуация – это отражение действительности. Наш президент не раз подчеркивал, что языковая тема не должна вызывать напряжения в обществе, высказывая свое отношение к этому как на русском, так и на белорусском языках. Поэтому мне кажется, что напряжения не существует, его не будет и его не может быть у нас и в тех странах, в тех общественных социумах, где люди обладают высокой культурой нравственных, экономических и политических отношений.

– Если говорить о печатных СМИ на белорусском языке, то вы лучше всего осведомлены в этом вопросе, поскольку до своего нынешнего назначения у вас ведь был достаточный опыт в качестве главного редактора газеты «Звязда»?

– История газеты «Звязда», которой в этом году исполняется 100 лет, тоже имеет свою языковую историю. Ее первые номера вышли на русском языке, с 1922 по 1927 год она издавалась на двух языках, а с 1927 года «Звязда» все время издается на белорусском языке. Это правительственная парламентская газета, которая внимательна к культурно-просветительской, к историко-просветительской теме уже в силу того, что она ежедневно выходит на белорусском языке.

– Какие, по-вашему, проблемы для печатных СМИ сегодня наиболее актуальны? Как вы думаете, за кем будущее – за газетами или медийными интернет-ресурсами, которые гораздо быстрее адаптируются к современным потребностям рядовых читателей?

– Мне кажется, будущее печатных СМИ, присутствие их в умах и сознании в формате осмысления читателя зависит от того, насколько широким будет их проблемно-тематическое поле. Безусловно, сегодня к нам ближе социальные сети, нежели бумажные страницы, нам проще, проснувшись утром, включить Интернет, включить телефон, уже даже не телевизор. Поэтому наше сознание должно протянуться куда-то дальше, и «это дальше» должно носить такой актуальный характер, такой экспертный формат, чтобы оно нас могло переубедить отложить в сторону телефон, выйти из социальной сети и взяться за чтение «бумаги». Если на страницах бумажных изданий, печатных СМИ будет огромное число экспертов, аналитиков, уважаемых людей, которые, используя огромный багаж философских, социальных и других знаний, будут оценивать время действительности и пространства, то, конечно, такие газеты будут искать.

В этом плане хочу привести в пример не литовскую и не белорусскую газеты, а такое известное издание, как «Литературная газета». Она в своей истории переживала разные периоды, но сегодня, как ни удивительно для такого издания литературно-художественно-публицистического характера, тираж ее уверенно растет. Ее читают в самых разных странах мира, сегодня «Литературку» ищут во всех киосках г. Минска. Я не думаю, что выросло новое большое поколение писателей или выросло новое поколение внуков прежних ее читателей. Просто «Литературная газета» откликается как публицистическое издание на все вызовы времени.

– Как вы оцениваете партнерские отношения наших двух газет – изданий «Литовский курьер» и «Беларусь сегодня»? Насколько необходимо такое партнерство в наше время?

– Для нас оно очень важно, мы ценим эти партнерские отношения.

Сегодня важно говорить о ценностном содержании информации, о том, на что она повлияет, что она заставит сделать меня и мое окружение, как она повлияет на градоустройство и, может, даже на содержание подъезда, в котором я живу, как она повлияет на общество, на социальный уклад жизни, на какие-то близкие перспективы. Мне кажется, сегодня надо думать об этом и понимать, что значит информация для сохранения мира, партнерских отношений между народами и странами, для сохранения доброжелательной атмосферы в существовании мироздания.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Метки: N9 (1149) 2 марта, Александр Карлюкевич, Вильнюсская книжная ярмарка, Интервью