Александр Удальцов: «Планов возвращаться во времена «холодного» противостояния у Москвы нет»

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Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Литве Александра Удальцова изданию «Литовский курьер».

– Александр Иванович, российско-литовские отношения в настоящее время претерпевают не лучшие времена. По вине официального Вильнюса практически заморожены все межправительственные и политические контакты. Наблюдаются ли такие же недружественные тенденции со стороны Латвии и Эстонии, или все-таки там преобладает больше прагматический подход. Как вы оцениваете взаимоотношения с Литвой в контексте других стран Евросоюза?

– Вы правы. Российско-литовские отношения не просто переживают не лучшие времена, они находятся в кризисе. И происходит это исключительно по вине официального Вильнюса, сделавшего разрыв связей с Россией и ее демонизацию чуть ли не своим национальным приоритетом. Время, безусловно, покажет, насколько обоснованным и выгодным стал этот «исторический» выбор для самой Литвы.

Если говорить о прибалтийских странах в целом, то при всей общности их «российской политики» у каждой имеются в этом плане свои особенности. Вдаваться в подробности и отнимать хлеб у своих коллег в Риге и Таллине не буду. Вильнюс же, по нашим наблюдениям, во многих случаях отличает особое упорство и непримиримость в адрес Москвы, которые и «приписали» Литву к числу «самых жестких и несговорчивых стран Евросоюза». Как ни странно, такой сомнительной репутацией здесь многие из власть предержащих гордятся.

– В начале марта исполнился ровно год, как в английском Солсбери отравили двойного агента и его дочь. «Дело Скрипалей» привело к масштабным санкциям со стороны США и его союзников. Однако Россия и Великобритания утверждают, что экономические отношения от этого не пострадали. Применение экономических санкций в последние годы становится все более популярной мерой в качестве оказания давления. Как Вы оцениваете санкции в качестве инструмента международной политики?

– Прежде чем ответить на ваш вопрос хотел бы подчеркнуть, что раздутый Лондоном и вслед за ним всем западным миром скандал по так называемому «делу Скрипалей», причем без единого доказательства, доведен до состояния абсурда. По всем выдвинутым голословным обвинениям российская сторона неоднократно давала подробные аргументированные ответы на различных уровнях, которые, убежден, хорошо известны. Хочу в этой связи обратить внимание на только что обнародованный нашим посольством в Лондоне доклад «Солсбери: вопросы без ответов». С этим объемным документом можно ознакомиться на сайте российского представительства в Великобритании. Как убедительно показано в докладе, российская сторона многократно требовала от британских властей предоставить информацию об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии, их местонахождении и состоянии здоровья, но все эти вопросы остались без ответа. По сути же, идет поиск все новых предлогов, независимо от того, как фантастично они звучат, чтобы продлевать и вводить все новые незаконные санкции против нашей страны.

В то же время несмотря на мощную антироссийскую кампанию в Великобритании, товарооборот с ней растет достаточно активно: второй год подряд он увеличивается темпами порядка 20-25% и приблизился в 2018 г. к 15 млрд долларов США. И еще один важный факт: Великобритания стала ведущим инвестором в российскую экономику из числа западных стран.

При этом ЕС остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России. На фоне общего восстановительного роста взаимного товарооборота он продолжает расти и с Литвой. По итогам 2018 года, по данным российской статистики, двусторонняя торговля увеличилась на 41% и достигла 4,8 млрд долларов США. Россия остается крупнейшим внешнеторговым партнером вашей страны. Как мы видим, политикам не всегда удается победить здравый смысл.

Вы правы в том, что введение экономических санкций становится все более популярной и, я бы добавил, модной темой. Их горячими сторонниками все чаще выступают отдельные небольшие страны, не способные предложить позитивную повестку развития в том или ином регионе мира. Вот они и подхрюкивают, как удачно выразился президент России Владимир Путин, таким столпам санкционной политики, каковыми являются прежде всего Соединенные Штаты. Но мы видим и другую тенденцию: в том же Евросоюзе есть государства, не поддерживающие перманентные рестриктивные меры в отношении нашей страны. Нет сомнений в том, что их количество будет увеличиваться.

Россия же свыклась с санкциями, которые не впервые применяют к ней в новейшей истории, и смогла извлечь из данной ситуации пользу для себя: успешно активизировались процессы импортозамещения за счет роста производственных мощностей внутри страны. За 2018 г. профицит российского платежного баланса, то есть превышение экспорта над импортом, достиг 198 млрд долларов США.

– В продолжение темы, пять лет назад 18 марта Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. Мировые державы до сих пор считают произошедшее аннексией полуострова. Была ли Россия готова ко всем антироссийским мерам, которые последовали после референдума 2014 года, ожидала ли Россия такой мировой реакции?

– 16 марта 2014 г. в Крыму состоялось историческое событие – референдум о будущем полуострова, в котором приняло участие свыше 82 процентов избирателей. Более 96 процентов высказались за воссоединение с Россией. Население Крыма реализовало закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение через свободное, мирное и соответствующее всем международным стандартам голосование. Руководствуясь результатами референдума, 17 марта Верховный Совет Республики Крым принял решение о провозглашении государственной независимости. 18 марта Республика Крым заключила международный договор с Российской Федерацией о вхождении в ее состав.

Попытки квалифицировать общекрымский референдум как противоправный и обвинять нашу страну в оккупации или аннексии несостоятельны в международно-правовом плане, на что, отметим, указывают и заключения авторитетных зарубежных правоведов и оценки крупных политиков.

Современные реалии подтверждают: решение крымчан о воссоединении с Россией было оправданным. На этом фоне Украина после насильственного государственного переворота 2014 года, открыто поддержанного рядом западных стран, все глубже погружается в пучину политического хаоса, коррупции, правового беспредела, разгула агрессивного национализма.

Безусловно, в Москве отчетливо понимали, что историческое решение народа Крыма неизбежно приведет к новым антироссийским санкциям. Мы были к этому готовы. При этом следует отметить: ни объем, ни продолжительность этих рестриктивных мер не способны повлиять на принятые решения по воссоединению Крыма с Россией. Должно быть предельно ясно: этот вопрос закрыт навсегда.

Мы всегда говорили о том, что антироссийские санкции, а они вводились за эти годы уже 62 раза, не только нелегитимны, но и контрпродуктивны. Общий ущерб зарубежных стран от них, по подсчетам Восточного комитета германской экономики, составил более 100 млрд долларов США.

– Как сегодня развивается Республика? Когда-то она была любимым местом отдыха жителей Литвы. Сейчас гражданам Евросоюза не рекомендуют посещать Крым. Как вы расцениваете туристические перспективы региона для жителей ЕС?

– Крым входит в число наиболее динамично развивающихся российских регионов. Темпы роста социально-экономических показателей в Республике – одни из самых высоких в стране. Положительная динамика наблюдается почти во всех основных секторах крымской экономики, фиксируется устойчивый рост доходов регионального бюджета, набирает обороты жилищное строительство, происходит оживление в промышленности и сельском хозяйстве. Укрепляет свои позиции и традиционно важный курортно-туристический сектор.

С 2015 г. в рамках федеральной целевой программы осуществляется финансирование создания на территории Крыма нескольких туристско-рекреационных кластеров, направленных на развитие центров активного туризма – экстремального, археологического и автотуризма, а также медицинского, в рамках которого будут построены бальнеологичесокий лечебно-оздоровительный комплекс и грязелечебный курорт. Крымские здравницы представляют собой развитую сеть санаторно-курортной медицинской помощи, которая обладает уникальным природно-климатическим потенциалом и не имеет аналогов в мире.

2018 г. для Крыма стал рекордным за постсоветский период по объему туристического потока – полуостров посетили 6,7 млн туристов (на 20 процентов больше чем годом раньше) из 132 стран, включая США, Германию, Великобританию, Францию, Канаду, Австрию.

Для тех, кто раздумывает о возможных поездках, в том числе в туристических целях, в Крым, приведу некоторые свежие факты о развитии полуострова. Прежде всего, это, конечно, Крымский мост, автомобильная часть которого была открыта в мае прошлого года. Его протяженность – 19 км, ширина рассчитана на 4 полосы движения. С момента открытия моста по нему проехало более 4 млн машин. В декабре откроется его железнодорожная часть с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки.

В прошлом году введен в эксплуатацию аэропорт г. Симферополь, носящий теперь имя «Иван Айвазовский». Он рассчитан на прием до 7 млн человек в год.

Ведется строительство четырехполосной автомагистрали «Таврида» (Керчь-Симферополь-Севастополь) протяженностью 250 км. Его пропускная способность – 40 тысяч автомобилей в сутки. Трасса будет полностью закончена в конце 2020 года.

К сожалению, туризм зачастую становится жертвой необъективных политических решений. Рассчитываем, что здравый смысл возобладает и существующие препятствия для поездок в Крым со стороны Евросоюза будут устранены. Мы всегда рады приветствовать в Крыму жителей Литвы и приглашаем посетить этот поистине уникальный край всех желающих.

– На ваш взгляд, почему удалось рассорить два таких близких по духу славянских народа, я имею в виду русских и украинцев?

– Я не считаю, что кому-то удалось рассорить русских и украинцев. Давайте не путать межгосударственные и межчеловеческие отношения. Что касается политики нынешних властей Украины в отношении России, то здесь комментарии, как говорится, излишни.

Украинское общество сейчас, как это нетрудно заметить и со стороны, чрезвычайно неоднородно. Если говорить об активизировавшихся в этой стране представителях ультра-радикальных, пронацистских сил, новобандеровцах, членах «Правого сектора», последователей Шухевича и прочих, то с ними у нас компромиссов быть не может. Но это, отмечу, далеко не большинство украинского общества. Убежден, что основная часть украинцев не испытывает неприязни и озлобленности в отношении русских, как бы их ни прессинговали и ни запугивали. То же самое, уверен, относится и к абсолютному большинству русских и россиян в целом.

Кстати, в ходе проведенного на Украине в феврале этого года опроса выяснилось, что хорошо или очень хорошо относятся к России 57 процентов украинцев, плохо или очень плохо – 27 процентов и только 17 процентов не смогли определиться.

– В нынешних условиях говорить об упрощении визового режима Евросоюза с Россией не совсем уместно. Тем не менее, возможны ли какие-то отдельные благоприятные тенденции в этом вопросе, в частности в рамках приграничного сотрудничества?

– Действительно, в настоящее время переговоры с Евросоюзом по вопросу об упрощении визового режима приостановлены, причем сделано это не по нашей вине. Мы же всегда были готовы последовательно продвигаться в этом направлении как с ЕС в целом, так и его отдельными членами.

Впрочем, в этом плане не закрыт приграничный трек. К примеру, в декабре прошлого года мы подписали с соседней Латвией соглашение о внесении изменений в межправительственное соглашение между нашими странами об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий от 2010 года. Есть определенные позитивные подвижки в этом важном деле и с некоторыми другими еэсовскими странами.

Благоприятные тенденции, о которых вы говорите, создают соглашения о местном приграничном передвижении между отдельными странами ЕС и Россией. Несколько лет назад возникла идея заключения двух таких соглашений с Литвой и Польшей. Литовская сторона на определенном этапе проявляла заинтересованность в участии в этом проекте, но после президентских выборов в Литовской Республике в 2009 году он был сверху «прикрыт». А вот с Польшей мы довели это дело до логического конца. На начальном этапе совместными усилиями удалось добиться корректировки соответствующего Регламента ЕС, предусматривающего включение в зону действия этого режима лишь население, которое проживает по обе стороны границ не более чем на 50 км. В итоге же соглашение, покрывающее всю Калининградскую область и Варминско-Мазурское и Поморское воеводства Польши, было подписано в 2012 году. Мне довелось участвовать в процессе подготовки этого документа и его «запуске» на практике. Могу подтвердить: соглашение реализовывалось успешно, заметно оживились приграничные связи и взаимные поездки граждан обеих стран. Приведу лишь один пример: в 2013 г. количество пересечений границы с обеих сторон по этому соглашению, то есть без виз, превысило 6 миллионов.

Впрочем, как оказалось, такое активное общение людей не всем по душе в Варшаве. В итоге в 2016 г. польские власти в канун проведения саммита НАТО приостановили реализацию соглашения, а потом «по соображениям безопасности» его действие не восстановили. Жителей приграничных территорий, как было заметно, такое политическое решение явно разочаровало.

– Вслед за США Россия приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так называемого последнего «реликта холодной войны». Означает ли это начало новой «холодной войны»?

– Позиция России по ситуации вокруг ДРСМД довольно подробно освещена нами. Принципиальные оценки на этот счет даны президентом Владимиром Путиным, дополнительно изложенные в многочисленных комментариях Министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также официального представителя МИД. Так что еще раз говорить об этом вряд ли стоит. Но тема Договора и, если смотреть на проблему шире, слома нашими американскими партнерами создававшейся десятилетиями системы контроля над вооружениями, конечно же, заслуживает отдельного внимания.

И вы абсолютно правы, акцентируя в своем вопросе ответный характер действий российской стороны, вынужденной реагировать на неконструктивные шаги администрации Дональда Трампа. Здесь следует четко понимать, как неоднократно подчеркивали руководители нашей страны и МИД, что Россия не оставит без ответа недружественные действия Вашингтона и в качестве контрмеры также вынуждена будет разместить соответствующие средства защиты.

Кстати, многие союзники США не поддержали столь радикальное решение Соединенных Штатов, ряд из них публично отказались давать согласие на размещение на своей территории американских ракет.

Что касается прозвучавшей озабоченности о возможном начале новой «холодной войны», то с этим вопросом, видимо, следует обращаться к нашим американским коллегам, которые инициировали приостановку выполнения ДРСМД. В любом случае, могу вас заверить, планов возвращаться во времена «холодного» противостояния у Москвы нет.

Валерий ТРЕТЬЯКОВ