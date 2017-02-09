Александр Удальцов: «Россия не рассматривает Литву как возможного противника»

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. В канун профессионального праздника состоялся брифинг посла Российской Федерации в Литве Александра Ивановича Удальцова для представителей ведущих СМИ Литвы. Характеризуя нынешние литовско-российские отношения, посол отметил, что «принципиальных позитивных сдвигов не произошло».

– Для позитивных перемен необходимо, чтобы обе стороны к этому стремились, – подчеркнул Александр Удальцов. – Есть два фактора формирования взаимоотношений – внешний и внутренний. В последнее время ситуация в мире меняется. Надеемся на подвижки в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки. Идут процессы в Европе, в том числе в рамках Евросоюза, в котором нет единства по вопросу взаимоотношений с Российской Федерацией, как быть дальше с санкциями. Существуют разные мнения: одни хотят во что бы то ни стало эти санкции сохранить. К их числу относится и Литва. Есть те, кто открыто выступает против санкций. Так, недавно российский президент В. Путин посетил Венгрию, премьер-министр которой В. Орбан – сторонник отмены санкций. Такой же точки зрения придерживается глава правительства Словакии Р. Фицо. И это не полный список. Таким образом, если говорить о внешнем факторе, то надежды на позитивные перемены есть.

В Литве недавно прошли выборы, новые люди пришли во власть. Хочется надеяться, что новый состав парламентского корпуса попытается комплексно взвесить все проблемы и выбрать оптимальный для Литвы курс в отношении России. Состоялась моя встреча с новым спикером литовского Сейма В. Пранцкетисом, который произвел на меня благоприятное впечатление взвешенного и прагматичного человека. Хотя если мы начинаем кого-то из литовских политиков хвалить, то они потом подвергаются серьезному давлению. Кстати, это подтверждается тем, что после моей рабочей встречи со спикером, в ходе которой состоялся конструктивный разговор, вдруг началась истерика со стороны определенной группы лиц, которую я бы назвал «партией противодействия». Методы этих лиц нам хорошо известны: запугать людей, дескать, если вы выскажетесь в пользу сотрудничества с Россией, потом придется за это ответить.

Таким образом, с одной стороны, появились новые лица, а, возможно, и новые подходы. С другой стороны, «партия противодействия» не собирается сбавлять обороты, более трезво смотреть на вещи.

Хочу подчеркнуть, что мы никогда не отказывались от диалога, от решения конкретных вопросов. С литовской стороны, как мы понимаем, другая линия, направленная на сдерживание, дистанцирование, сворачивание отношений с Россией. Надеюсь, что наступит время, когда наше сотрудничество будет базироваться не на каких-то политических установках, чаще всего однобоких, а будут доминировать прагматичные, деловые, конструктивные подходы.

– По данным литовской статистики, Россия является важнейшим партнером Литвы по экспорту. Каково ваше видение состояния и перспектив российско-литовского сотрудничества в экономической сфере? Возможно ли развитие экономических связей без оглядки на политические перипетии?

– Споры давние, что первично: политика или экономика. До недавнего времени было понимание того, что первична экономика. Дескать, не надо ее смешивать с политикой. Пусть экономические процессы диктуют взаимоотношения между странами. Но 2014 год перечеркнул такой подход. В странах ЕС, НАТО, в том числе и в Литве, начали доминировать политизированные подходы, в результате наши экономические связи идут под откос. В 2011 году товарооборот между нашими странами составлял 7 млрд долларов, в 2015 году упал на 40%, а за 9 месяцев прошлого года снизился еще на 18,2% и составил всего 2,3 млрд долларов.

Главными факторами, негативно влияющими на наши торгово-экономические отношения, являются политика санкций ЕС, в частности Литвы, в отношении России, неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке и стремление литовских партнеров диверсифицировать свои источники получения энергоносителей с тем, чтобы максимально вытеснить с местного рынка российские нефть и газ, хотя Литва и вынуждена для этого тратить значительные дополнительные средства.

В конечном итоге перспективы сотрудничества зависят от того, какие цели Литва ставит перед собой: если она ведет линию на сворачивание связей с Россией, поиск новых рынков – это, безусловно, ее право. Однако, мне кажется, вряд ли разумно не учитывать огромные ресурсы ближайшего соседа – России.

При этом мы – сторонники равноправных отношений и не собираемся «душить Литву в дружеских объятиях», нам это не нужно. Но как соседи мы должны придерживаться таких правил, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным и приносило реальную пользу людям. Повторюсь, что здесь все зависит от Литвы, страны демократической, в которой народ играет далеко не последнюю роль. Пусть он и скажет, как жить дальше.

Еще один небезынтересный момент: во внешнеторговом товарообороте России Литва занимает меньше 1%, в то время как наша страна остается крупнейшим торговым партнером Литвы. Всем необходимо учитывать свой реальный экономический потенциал.

– Немецкие танки уже в Литве, предпринимаются и другие шаги «по сдерживанию России» (как это было сказано на саммите НАТО). Как Россия расценивает такие высказывания?

– Сразу скажу: Российская Федерация не рассматривает Литву как возможного противника. Это наша принципиальная линия и Россия не предпринимает каких-либо мер против Литвы. Но вместе с тем наращивание группировки НАТО в Литве, Латвии, Эстонии вопреки всем имевшимся договоренностям создает дополнительную угрозу безопасности Российскому государству и заставляет нас предпринимать ответные адекватные шаги. В частности, мы проводим развертывание дополнительных частей и подразделений Вооруженных сил на западе России, в том числе и в Калининградской области.

Большая часть населения Литвы, согласно опросам, приветствует приход вооруженных сил НАТО в Литву. Но никто не говорит о том, что в результате таких действий Североатлантического альянса территория Литовской Республики может рассматриваться в качестве театра военных действий. И тогда размещенный в Литве воинский контингент НАТО станет приоритетной целью для поражения российскими Вооруженными силами. Я бы очень хотел, чтобы люди, проживающие в Литве, это понимали. Таковы реалии – размещение военного контингента – это никак не гарантия безопасности, а скорее новый виток к обострению напряженности.

– Не секрет, в Литве нередко формируется негативное отношение к России. Причем это коснулось даже сотрудничества в сфере культуры, спорта, медицины. Каким образом разрушить подобные негативные стереотипы о соседе?

– Прежде всего, надо, чтобы с обеих сторон было желание. С литовской же стороны создаются искусственные барьеры. В частности, очевидно стремление цензурировать наши телевизионные каналы.

Вместе с тем интерес к российским исполнителям, музыкантам, актерам в Литве огромный. Постоянно проводятся гастроли, но все это делается исключительно на коммерческой основе. У нас с 2014 года (!) нет плана мероприятий двустороннего культурного сотрудничества на государственном уровне.

Однако кое-какие подвижки все же намечаются. Так, в апреле в Каунасе пройдут Дни Санкт-Петербурга. Но это непосредственно инициатива самих городов в рамках прямых связей. Мы особое внимание уделяем празднованию 9 Мая, других памятных дат, связанных со Второй мировой войной. Среди наших традиционных планов – проведение и в этом году Дня российской культуры в Вильнюсе, в парке «Вингис», который состоится уже в 15-й раз!

Надеемся, что отстоим и Дом Москвы в Вильнюсе, хотя окончанию его строительства чинятся всевозможные препятствия.

Чтобы лучше понять ту или иную страну, нужно в ней побывать. Поэтому приглашаем и жителей Литвы поближе узнать Россию, отдохнуть, совершить экскурсии – причем не только в Москву и Петербург, но и на озеро Байкал, на Дальний Восток, в Пушкинские горы, да в ту же Калининградскую область. Это лучший способ борьбы со стереотипами. Хотел бы еще раз подчеркнуть: мы – открыты для диалога, для сотрудничества. Надеемся, что и литовская сторона скорректирует свои подходы к двухсторонним отношениям.

– Господин посол, как вы оцениваете перспективы межпарламентского сотрудничества? В Литве уже создана межпарламентская группа по связям с Российской Федерацией.

– Замечу, что межпарламентская группа по связям с Россией была и в Сейме предыдущего созыва, однако каких-либо ее контактов со своими коллегами по Госдуме я что-то не припомню. Сам же факт образования такой группы в новом парламенте, безусловно, положителен. Надеюсь, что вскоре будет сформирована и соответствующая группа российских депутатов. Главная задача этих групп – создать правильную тональность наших двухсторонних отношений, способствовать налаживанию взаимодействия, в том числе по линии парламентских комитетов.

Хотел бы также напомнить, что уже много лет не работает двусторонняя межправительственная комиссия. Считаю крайне важным возродить ее работу. Ведь это не политический, а скорее хозяйственный орган. У нас накопилось немало вопросов в экономической сфере. Отмечу, что в соседней Латвии подобная комиссия уже начинает работать. В мае состоится ее первое заседание.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА

Метки: N6 (1146) 9 февраля, Александр Удальцов, День дипломатического работника, отношения, Посол России в Литве, Россия