Алексей Варламов — о роли личности в истории и литературе

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В Вильнюс по приглашению медиаклуба «Формат-А3» приедет один из самых востребованных российских литераторов, исследователь истории русской литературы XX века, доктор филологии, ректор Литературного института им. М. Горького, профессор МГУ Алексей Варламов. 30 августа он примет участие в публичной встрече на тему «О роли личности в истории и литературе».

Литература, по мнению гостя клуба, такая же, как жизнь. В ней сегодня наблюдается явный дефицит добра, милосердия, человеческой солидарности, в ней ощущаются засилье денег и корыстные устремления современного человека. Но есть вероятность, что нынешний «ледниковый период» может смениться «глобальным потеплением».

«Русская литература обладает огромным потенциалом воздействия на человека, и, если он попадет под ее обаяние, значит, в его душе есть что-то живое», — подчеркивает Алексей Варламов.

Литератор снискал широкую популярность среди читателей серией книг, выпущенных издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» («ЖЗЛ»). Это книги о знаковых литературных и исторических личностях эпохи – Василии Шукшине, Алексее Толстом, Андрее Платонове, Михаиле Булгакове, Александре Грине и даже Григории Распутине.

Гость клуба родился в 1963 году в Москве в семье интеллигентов. Учился сначала в английской спецшколе, которую, как он сейчас признается, тихо ненавидел за то, что там его «подавляли» как личность, а потом поступил в МГУ на филологический факультет, к которому привязан по сей день, хотя иногда жалеет, что не стал биологом или географом. Сегодня он — доктор филологических наук, профессор МГУ. Читал лекции о русской литературе в университетах Европы и США, визитинг-профессор университета Айовы.

Первую книгу «Дом в Остожье» опубликовал в 1990 году. Печатался в толстых литературных журналах. Автор книг «Здравствуй, князь!», «Ночь славянских фильмов», «Затонувший ковчег», «11 сентября», «Рождение». Варламов — лауреат премии «Антибукер» (1995), премии Александра Солженицына (2006), Национальной литературной премии «Большая книга» (2007). Премию Лейпцигского литературного клуба Lege Artis Алексей Варламов получил за рассказ «Партизан Марыч и Великая Степь».

Первым серьезным романом Варламова был «Лох» — книга, написанная, по его признанию, в трудные годы, когда дома буквально нечего было есть. Вместе со следующими романами «Затонувший ковчег» и «Купол» она составила своеобразную трилогию 90-х о русской жизни, о ее вирусах, уязвимых местах.

Главный вопрос, который интересует писателя — отчего так, а не иначе складываются человеческие судьбы? Как соотносятся Божий Промысел, предопределение и судьба? Где проходит реальная граница свободы человека и насколько он властен в своем жизненном выборе? Что он может противопоставить силе обстоятельств, истории, времени?

Работа над биографиями русских писателей Серебряного века, по признанию автора, натолкнула его на мысль о написании романа «Мысленный волк». Словосочетание, ставшее названием, восходит к одной из древних православных молитв Иоанна Златоуста, где есть поражающие своей таинственностью слова: «От мысленного волка звероуловлен буду». Это роман о том, что случилось с Россией сто лет назад — с лета 1914 по зиму 1918 годов. В нем живут и умирают герои, в которых порой угадываются известные личности: Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин, скандальный иеромонах-расстрига Илиодор и сектант Щетинкин; мешаются события реальные и вымышленные. Персонажи романа любят, спорят и философствуют — о природе русского человека, вседозволенности, о будущем страны и причинах бедствий.

По этому роману режиссер Владимир Хотиненко, который несколько лет тому назад был гостем клуба, собирается снимать фильм «Мысленный волк».

Встреча с Алексеем Варламовым состоится 30 августа (четверг) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.