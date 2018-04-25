Алексий, человек Божий

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30 марта (17 по ст. ст) — день памяти одного из самых любимых на Руси святых – Алексия, человека Божьего. Кто-то скажет: «А я и не слышал про такого». Не мудрено, не одно поколение воспитывалось на других героях. Алексий не вписывался в, извините за модное словечко, формат советского героизма. Он не был ни воином подобно Георгию-Победоносцу и Димитрию Солунскому, ни мучеником, как большинство святых, ни просветителем вроде Кирилла и Мефодия. Но было в нем что-то очень близкое и дорогое для простого человека. Так за что же его любили в народе?

Для начала расскажу о нем. Может, вы, дорогой читатель, сами ответите на этот вопрос. У меня четкого ответа, увы, нет.

Существует три жития Алексия – сирийское, византийское и римское. По содержанию они близки друг другу, хоть и написаны в разных местах и на разных языках.

Родился Алексий около 360 года в Риме. Семья его была богатой и знатной. И выделялась среди прочих ей подобных благотворительностью. У Евфимиана и Аглаиды, родителей святого, долго не было детей. Потому и рождение наследника вызвало огромную радость. Алексий получил прекрасное образование. Когда он достиг совершеннолетия, родители решили его женить, сам он к семейной жизни не проявлял особого желания. Нашли хорошую девушку, богатую, красивую, умную. Но в день свадьбы Алексий тайно покидает дом, садится на первый попавшийся корабль и уплывает из Рима. Он оказывается в Сирии, в городе Эдессе. Здесь он ведет жизнь нищего.

Отец, обнаружив исчезновение сына, пытается его найти. Посланные им люди добираются до Эдессы, даже подают ему милостыню, не признав в бедно одетом человеке Алексия. Нищенство его носит особый характер. Все, что ему подают, он раздает другим, питаясь хлебом и водой. 17 лет он живет в Эдессе, проводя дни на паперти, а ночи в тайной молитве. Но, как сказал евангелист Лука, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и горожане начинают почитать его как святого.

Это заставляет Алексия покинуть город. Он решает уплыть в Тарс, на родину апостола Павла. Но на море начинается буря, которая приносит корабль к берегам Италии, недалеко от Рима. Алексий расценивает это как знак того, что ему надо вернуться домой. Он приходит в дом отца. Родители и невеста продолжают ждать его. «Приюти меня, — говорит он, не узнанный, отцу. – И странствующие родственники твои получат Божье благословение». Конечно, после таких слов Евфимиан не мог отказать незнакомому страннику.

И еще 17 лет живет Алексий в родном доме на правах приживалы. Слуги у богатого и доброго хозяина, как правило, отличаются гадким нравом. Поэтому все эти годы Алексий терпит от них с истинно христианским смирением побои и издевательства. Незадолго до смерти он описывает всю свою жизнь и тихо умирает с этим свитком в руке. Тайна жизни святого раскрыта. Было это в 411 г. Огромные толпы людей хотели проститься с Божьим человеком. Пришлось вынести одр на улицу. Начались исцеления у его мощей.

Похоронен был Алексий, человек Божий, в церкви святого мученика Вонифатия. Храм этот до сих пор сохранился. Итальянцы называют его Санти-Бонифачо-э-Алессио – святых Вонифатия и Алексия.

Вот такая странная для нашего времени история. С одной стороны, трогательная: 17 лет жить в родном доме на правах даже не бедного родственника. С другой стороны, совершенно не понятно нам теперь: зачем мучить дорогих сердцу людей 34 года? В чем тут добродетель? То ли дело героини теперешних сентиментальных произведений кино- и телеискусства. Она, бедняжечка, по воле злого рока натерпится обид от всего мира, зато к последней серии — хеппи энд. Опять богатая, любимая и довольная.

Дело в том, наверное, что христианская логика отличается от нашей, мещанской. Для «просто марий» счастье наступает здесь. У Алексия — другая система ценностей. Для него слова Иисуса «Царство Мое не от мира сего» не просто красивая фраза, а смысл всей жизни. Обрекая на страдания и себя, и любимых людей, он готовит им дорогу в Небесное Царство, в вечную жизнь. И это понимал в старину простой человек. Осознавал, если не умом, то сердцем и душой. За это и любили на Руси Алексия, Божьего человека.

И вспомните героев Ф.М.Достоевского, которые вызывали непонимание и раздражение окружающих своей «неотмирностью». Разве Алеша Карамазов и князь Мышкин — это не Алексий, человек Божий?

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви