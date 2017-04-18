Алиментщиков лишат водительских прав

У родителей, которые не выплачивают алименты на ребенка и долг которых превышает 500 евро, могут забрать водительские права на срок от одного месяца до одного года: такое предложение на рассмотрение парламента внес депутат Сейма Ремигиюс Жямайтайтис.

По словам парламентария, официальные данные свидетельствуют, что на настоящий момент деньги на содержание своих детей не выплачивают около 84 тысяч родителей. Большинство должников (97%) составляют мужчины.

Дети, которым по решению суда один из родителей должен выплачивать алименты, но не делает этого, Фонд поддержки детей выплачивает до 1,5 (57 евро) минимального прожиточного минимума в месяц.

За восемь лет работы Фонда за помощью обратились родители более 50 тысяч детей. Постоянные выплаты получают около 23 тысяч. Из всех обратившихся за помощью родителей 93% составляют женщины, 7% — мужчины.

«К сожалению, в общественном сознании глубоко укоренилось понятие, что человек любит детей, пока любит их мать. Основной проблемой в Литве стали люди, которые находят разные лазейки, лишь бы не выплачивать деньги на содержание своих детей», — отметил Жямайтайтис.

Парламентарий полагает, что раз забытым родителями детям алименты выплачиваются государством, настало время предпринять практические меры и напомнить об обязанности каждого родителя содержать своих несовершеннолетних детей.

Кроме того, по словам депутата, практика показывает, что судебные приставы в этой области не всегда принимают все необходимые меры для выполнения взысканий или выполняют их формально. Процедуры взыскания долга на практике сложно осуществляются, потому что нет возможности успешно сформировать практику взыскания задолженности и найти способ, как усовершенствовать это процесс.

«Изъятие водительских прав позволит оперативно предпринять меры для выполнения родителями своего долга по содержанию детей», — резюмировал Жямайтайтис.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, алименты, лишение, права, Ремигиюс Жямайтайтис