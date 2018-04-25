TOP,На дорогах

Алкоблокираторы для нарушителей

Фото из архива «ЛК»

Сейм после обсуждения одобрил применение алкоблокираторов на автомобилях людей, совершивших правонарушение. Чтобы новые требования были приняты окончательно, парламентариям придется голосовать снова.

Основная функция этих устройств — предотвратить возможность завести двигатель машины, если водитель садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Предусматривается, что правоохранительные органы смогут выбирать меру наказания для людей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Это будет либо штраф и лишение прав, либо арест и лишение свободы до одного года.

Нарушители также будут вправе выбрать — заплатить штраф и лишиться водительских прав на продолжительный срок или же сократить этот период и приступить к вождению после обязательной установки алкозамка.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в случае обязательной установки алкоблокиратора водителю будет необходимо получить права с кодом ограничения 69. Это будет означать, что человек вправе водить машину только с алкозамком.

Поправки могут вступить в силу с 2020 года.

Алкозамок, или алкоблокиратор, — это прибор, который не допускает запуска двигателя автомобиля без предварительной проверки на алкотестере. Если концентрация паров этанола в дыхании водителя окажется выше нормы, двигатель не заведется.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.