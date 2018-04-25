Алкоблокираторы для нарушителей

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Сейм после обсуждения одобрил применение алкоблокираторов на автомобилях людей, совершивших правонарушение. Чтобы новые требования были приняты окончательно, парламентариям придется голосовать снова.

Основная функция этих устройств — предотвратить возможность завести двигатель машины, если водитель садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Предусматривается, что правоохранительные органы смогут выбирать меру наказания для людей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Это будет либо штраф и лишение прав, либо арест и лишение свободы до одного года.

Нарушители также будут вправе выбрать — заплатить штраф и лишиться водительских прав на продолжительный срок или же сократить этот период и приступить к вождению после обязательной установки алкозамка.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в случае обязательной установки алкоблокиратора водителю будет необходимо получить права с кодом ограничения 69. Это будет означать, что человек вправе водить машину только с алкозамком.

Поправки могут вступить в силу с 2020 года.

Алкозамок, или алкоблокиратор, — это прибор, который не допускает запуска двигателя автомобиля без предварительной проверки на алкотестере. Если концентрация паров этанола в дыхании водителя окажется выше нормы, двигатель не заведется.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ