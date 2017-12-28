Алкогольные напитки: меняется порядок продажи

С 1 января 2018 года вступает в силу новый порядок продажи алкогольных напитков. Изменится не только время продажи, но и возрастной ценз и штрафы.

В соответствии с принятыми Сеймом летом изменениями, решено с 1 января 2018 года разрешить покупать алкоголь лицам, достигшим 20-летнего возраста, т. е. лицам, не достигшим этого возраста, будет запрещено употреблять или иметь при себе алкогольные напитки.

Запрет иметь алкогольные напитки не будет распространяться на лица с 18 лет, если наличие алкогольных напитков будет частью трудовой деятельности или характера работы на рабочем месте и в рабочее время, за исключением поощрения употребления алкоголя.

Поправками решено сократить время торговли алкоголем – в магазинах и учреждениях общественного питания торговать алкоголем будет разрешено в рабочие дни и по субботам с 10 до 20 час., по воскресеньям с 10 до 15 час. Ограничение времени торговли не будет распространяться на продаваемые в разлив в местах общественного питания алкогольные напитки при гарантировании их употребления на месте.

Также с нового года будет запрещена реклама алкоголя. Исключения будут распространяться только на определенную информацию в местах продажи алкоголя или на интернет-сайтах торгующих алкоголем предприятий, на названия предприятий, занимающихся алкогольным бизнесом, и на зарегистрированные торговые знаки на вывесках на зданиях их офисов или подразделений, на принадлежащих им транспортных средствах, а также в определенных других случаях.

Важно отметить, что предприятия больше не могут размещать рекламу алкоголя в социальных сетях.

За продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 20 лет, с нового года будет грозить штраф 30-120 евро.

Будут штрафовать и тех, кто купит и передаст алкогольные напитки лицам моложе 20 лет. За это грозит штраф от 90 до 180 евро. Повторно такое нарушение навлечет штраф от 180 до 400 евро. Сейчас предусмотрен вдвое меньший штраф за повторное нарушение.

Парламент, применив Кодекс административных нарушений, который с 2018 года введет запрет употребления алкоголя лицам моложе 20 лет, ввел и новые санкции. Решено назначать штрафы и за употребление алкогольных напитков в салонах автомобилей. Это повлечет штрафы от 20 до 100 евро.

В соответствии с принятой поправкой, упомянутый штраф будет грозить за распитие алкогольных и других напитков на спиртовой основе на улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта, в салонах автомобилей, за исключением автотранспортных средств, салон которых стационарно отделен от места водителя, а также на выставках, ярмарках и массовых мероприятиях. Раньше за употребление алкоголя еще можно было назначать предупреждение.

Также установлены штрафы за вынос алкоголя из мест общественного питания в то время, когда законом будет запрещена торговля алкоголем: по понедельникам – субботам до 10 часов и с 20 час., а по воскресеньям – до 10 час. и с 15 час. За это будет грозить штраф от 14 до 30 евро, а за повторное нарушение – до 90 евро.

Кроме того, за упомянутое нарушение может быть вменено в обязанность участвовать в программах (курсах) по превенции алкоголизма и наркомании, ранней интервенции, ухода за здоровьем, ресоциализации, совершенствования общения с детьми, изменения насильственного поведения и др.

Решено, что будут штрафовать за купание в запрещенных местах или в запретное время в нетрезвом виде, за нарушение правил безопасного поведения на льду. За это будет полагаться штраф от 100 до 300 евро, за повторное нарушение – до 900 евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (1192) 28 декабря, алкогольные напитки, штрафы