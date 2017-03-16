Альянс НАТО должен перенести свои военные штабы ближе к его восточным границам, заявила литовский президент Даля Грибаускайте после встречи с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом ВС США Кёртисом Скапарротти, который занимает эту должность с мая прошлого года.
“По утверждению главы государства, в свете изменений геополитической динамики НАТО слишком медлительно, поэтому нужны изменения как в реформировании, в ускорении принятия решений, так и в переносе военных штабов ближе к восточным границам Альянса”, – говорится в сообщении администрации президента.
“Президент считает, что сейчас руководящие структуры НАТО и военные силы все еще распределены по логике времен Холодной войны – в Западной и Южной Европе. Сегодня в связи с усилением российской угрозы необходимо передислоцировать силы Альянса на восточный фланг”, – говорится в сообщении.
Глава государства также отметила, что Балтийским странам нужна региональная воздушная оборона и меры, которые бы преградили путь возможной военной изоляции Латвии, Литвы и Эстонии, а также обеспечили быстрое прибытие союзников.
Воздушная оборона в Балтийских странах – это один из крупнейших оборонных пробелов, а прибытие союзников в регион могут блокировать развиваемые в Калининградской области РФ так называемые силы ограничения доступа и регионального блокирования.
Д. Грибаускайте также подчеркнула, что одним из основных элементов сдерживания могли бы стать союзнические силы, сконцентрированные в Балтийских странах на постоянном основании. Сейчас союзники дислоцируются в Балтийских странах на ротационной основе.
Сейчас НАТО дислоцирует в Балтийских странах и Польше по батальону союзнических военных. В Литве, Польше и Эстонии с 2014 года также дислоцировано по роте американских военных. В Польше сейчас находится американская военная бригада.
К. Скапарротти также возглавляет и силы США в Европе.
С начало женщина засунула пальчик в зад наты, а теперь решила засунуть всю руку по локоть, а может и ……….
Вот к чему приводит отсутствие в Литве краткосрочных военных курсов при Генеральном штабе для руководства страны. А также здравомыслящих и грамотных военноначальников. Закупка же военного металлома и позолоченных ложек с вилками ещё никому в мире не гарантировали титул полководца и стратега.А в Литве эта деятельность у высших офицеров на первом месте. И вы знаете почему. Отсюда и неуклюжие “подставы” главы государства.
По всей вероятности эту идею Президенту подсказал кто-то из высокопоставленных военных пожелавший, как говорится, прогнуться перед главой государства.Госпожа эту подсказанную идею озвучила и стала субъектом величайшего конфуза. Потому как мысль приблизить органы управления к линии соприкосновения с врагом, есть абсолютно безграмотное с военной точки зрения мероприятие. Можно сказать даже вредительское. А мне лично не хочется считать первую даму вредителем. Но …..
Ух, как правильно и стратегически верно, решила госпожа Президент.Конечно, военные штабы альянса НАТО необходимо сосредоточить на землях литовского края.И как можно кучнее, чтобы одним ракетным или авиационным ударом потенциального противника (а он госпоже известен)все эти органы управления были бы уничтожены.Так как численность населения Литвы катастрофически уменьшается, то наверняка оставшиеся жители при этих ударах не пострадают.А войска без штабов это просто вооруженные толпы.