Amber Grid объявила конкурс на закупку стальных труб для газопровода GIPL

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Литовская газотранспортная компания Amber Grid в среду объявила международный тендер на закупку стальных труб для литовско-польского газопровода (GIPL). Он публикуется в литовских и европейских системах государственных закупок.

В объявлении говорится, что заявки принимаются до 24 августа, а срок действия контракта с подрядчиком — 38 месяцев.

В начале июня Amber Grid уже объявляла конкурс подрядчиков строительства GIPL.

Саулюс Билис, глава Amber Grid, в июне говорил, что запланированное строительство газопровода должно начаться в начале следующего года. В это же время строительство GIPL должно начаться и в Польше.

В конце мая Amber Grid подписала соглашение о газопроводе с польским партнером Gaz-System. Это был последний контракт, необходимый для начала строительства.

Ранее было подсчитано, что общая стоимость GIPL составит около 560 млн евро, инвестиции только в Литве, где планируется проложить 177 километров газопровода, достигнут 136 млн евро.

Ожидается, что проект будет завершён до конца 2021 года.

BNS