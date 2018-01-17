Амбициозные планы литовских аэропортов

Компания Lietuvos oro uostai, управляющая тремя крупнейшими аэропортами Литвы в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, в этом году надеется обслужить почти 6 млн пассажиров – это на 13,6% больше, чем в прошлом году, а количество рейсов увеличится на 8%. В зимний период из литовских аэропортов 17 компаний осуществляют полеты по 65 направлениям в 56 городов 26 стран мира.

«В 2018 году мы надеемся преодолеть рубеж в 60 тыс. рейсов в трех аэропортах, и полагаем, что количество рейсов должно увеличиться более чем на 8%. Это соответствует тенденциям всей европейской авиации. В 2018 году мы также надеемся, что пассажиропоток достигнет 5,9 млн», – заявил на пресс-конференции исполнительный директор компании Донатас Вовярис.

Несмотря на реконструкцию Вильнюсского аэропорта летом 2017 года, его пассажирооборот оказался лишь на 1 проц. меньше рекордного для Вильнюсского аэропорта пассажиропотока 2016 года.

В прошлом году пассажиропоток аэропортов Литвы составил 5,245 млн пассажиров – на 10% больше, чем в 2016 году, а самолеты взлетали и садились 55,5 тыс. раз – на 5% больше.

В связи с реконструкцией Вильнюсского аэропорта потоки пассажиров в Каунасском аэропорту возросли на 60% до 1,186 млн, количество полетов до 11 732. Пассажиропотоки в Палангском аэропорту возросли в минувшем году на 18%.

Наиболее популярные направления: Великобритания – 19%; Германия – 9%; Норвегия – 7%; Дания и Италия – 6%. Больше всего пассажиров – 30% от общего пассажиропотока – перевозит ирландская авиакомпания Ryanair, а их конкурент – венгерская компания Wizz Air – 25%. Вклад аэропортов в экономику Литвы составляет 2,5% от ВВП.

В феврале намечено начать реконструкцию коммерческой зоны терминала Вильнюсского аэропорта. Также планируется построить четырехэтажное здание автостоянки, реконструировать перекресток, оборудовать четырехполосную дорогу. Намечено полностью переделать терминал до зоны проверки. Будут оборудованы новые контрольные пункты – реконструирована «стерильная зона», зона коммерческой торговли, увеличится площадь зала ожидания, будут обновлены посты паспортного контроля, увеличится их число. Первый этап реконструкции будет проведен в 2018 году, реконструкция будет продолжена в 2019-2020 годах.

Как заверили руководители, на время реконструкции Вильнюсский аэропорт не будет закрываться.

Намечены новые направления полетов: из Вильнюса – в Астану, Афины и Керкиру (Корфу), из Каунаса – в Барселону (Жирону), Бургас, Римини и Варшаву.

Комментируя по просьбе корреспондента «ЛК» меры безопасности, предпринимаемые в аэропортах, исполнительный директор компании Донатас Вовярис сказал, что «компания Lietuvos oro uostai наняла охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность как в терминалах аэропортов, так и на подступах к аэропорту.

Рядом с Вильнюсским аэропортом находится цыганский табор, создающий немало проблем как городу, так и аэропорту. Задача служб охраны – обеспечить безопасное и комфортное нахождение пассажиров в аэропорту. Постоянно совершенствуется система безопасности авиационного оборудования. Планируется обновить систему наблюдения, будут установлены новые видеокамеры в трех аэропортах».

Галина КУРБАНОВА

Метки: N3 (1195) 18 января, аэропорты, планы