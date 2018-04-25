Американец с психическим расстройством и многократными арестами протаранил офис Fox News в Далласе

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Мужчина, въехавший на внедорожнике утром 5 сентября в фасад здания в Далласе (штат Техас), где находится студия американского телеканала Fox News, страдает от психического расстройства. Он, вероятно, не пытался целенаправленно причинить вред журналистам.

Мужчина не внедорожнике около семи часов утра в среду протаранил первый этаж здания, разбив стекла, затем выбрался из салона автомобиля и начал что-то кричать, передавал Fox News . Рядом с ним находилась сумка, полицейские проверили ее, но взрывчатки в ней не нашли. Мужчину арестовали. Пострадавших не было.

Телеканал называет имя устроившего инцидент — это 34-летний Майкл Чедвик Фрай. Полиция отметила, что он был в возбужденном психическом состоянии.

Он также разбросал листовки из коробок, которые привез с собой, но ничего содержательного на бумагах не было. После инцидента большинство сотрудников телеканала были эвакуированы из здания, но некоторые остались в студии для освещения событий с места происшествия.

Агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов 6 сентября сообщает, что, по словам майора полиции Макса Джерона, мужчина страдает от психического расстройства и своими действиями хотел привлечь внимание к случившейся в 2012 году стрельбе, в которой помощник шерифа застрелил знакомого Фрая — Роберто Эрнандеса, на своей машине протаранившего патрульный автомобиль.

Фрай, судя по всему, не хотел причинить вред журналистам.

Данные полиции округа Дентон показывают, что с 2003 года Фрая арестовывали более 20 раз по различным обвинениям, включая появление в пьяном виде в общественном месте и поджог.

Отметим, на прошлой неделе в Лос-Анджелес арестовали человека по обвинению в угрозах убить журналистов Boston Globe. Мужчина назвал сотрудников газеты «врагами народа».

NEWSru.com