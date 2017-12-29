Американка устроила погром на вечеринке в особняке сторонника Трампа, покусившись на произведения Моне и Уорхола

Полиция американского города Хьюстон арестовала 29-летнюю жительницу Далласа Линди Лу Лайман по обвинению в нанесении серьезного ущерба имуществу местного адвоката – 49-летнего Энтони Базби. Как сообщает AP, речь идет о сумме в 300 тыс. долларов.

По данным СМИ, Лайман была задержана после того, как устроила погром в роскошном особняке Базби в минувшие выходные. Некоторые СМИ утверждают, что у пары было первое свидание. Однако Law.com со ссылкой на самого Базби пишет, что в особняке проходила вечеринка, на которой присутствовали и другие гости. В их числе впервые была и Лайман. Согласно ее профилю на LinkedIn, она работает внештатным судебным корреспондентом.

В какой-то момент хозяин особняка понял, что Лайман перебрала алкоголя. Она стала вести себя неадекватно. Тогда владелец попытался вызвать ей такси, однако женщина наотрез отказалась уходить. Сначала она спряталась в доме, а когда ее нашли и попытались снова вызвать такси, стала агрессивной.

Американка принялась сдирать со стен дорогие картины. В частности, по словам владельца дома, она порвала три полотна, включая две картины авторства известного американского художника Энди Уорхола стоимостью 500 тыс. долларов каждая. Кроме того, женщина разбила две скульптуры. По словам Базби, она также пыталась повредить картины Моне и Ренуара.

Прибывшие на место стражи порядка обезвредили буйную даму. Ей были предъявлены обвинения. Суд над Лайман должен был состояться в четверг, 28 декабря, однако информации о нем в СМИ нет. Известно, что еще до суда женщина была освобождена под залог в размере 30 тыс. долларов.

Базби – известный в Хьюстоне адвокат. Во время прошлогодней предвыборной кампании в США он провел в городе кампанию по сбору средств для нынешнего президента страны Дональда Трампа, собрав 500 тыс. долларов.

NEWSru.com

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