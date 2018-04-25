Американская экономика из-за «шатдауна» потеряет около $3 млрд

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Потери американской экономики из-за частичной приостановки работы федерального правительства, которая завершилась в прошлую пятницу, составят около $3 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Бюджетного управления Конгресса США.

«Бюджетное управление Конгресса подсчитало ущерб от длившейся пять недель частичной приостановки работы правительства, которая началась 22 декабря 2018 года и закончилась 25 января 2019 года», — сообщается в документе.

«По оценкам Бюджетного управления Конгресса, в результате снижения экономической активности реальный (то есть с поправкой на инфляцию) валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале 2018 года сократился на $3 млрд (при курсе доллара по состоянию на 2019 год) по сравнению с теми показателями, которые были бы в противном случае», — отмечают эксперты управления.

Согласно их подсчетам, бюджетный кризис скажется и на показателях первого квартала 2019 года: потери будут равняться уже $8 млрд. Однако эта сумма будет компенсирована за счет двух последующих кварталов 2019 года, рост в которых составит те же $8 млрд.

В то же время $3 млрд так и останутся потерянными для экономики. «Наши подсчеты свидетельствуют о том, что порядка $3 млрд не будут компенсированы. Это равняется 0,02% прогнозируемого годового ВВП за 2019 год», — говорится в докладе. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней.

При этом исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэн не исключил, что если к тому времени Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, в стране может произойти очередной «шатдаун». Приостановка работы федерального правительства продолжалась в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря 2018 года.

Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой.

В пятницу американский лидер написал в Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительном отношении к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

belta.by