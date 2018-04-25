Американская разведка узнала, что РФ готовит операцию по поднятию ракеты с ядерной установкой со дна Баренцева моря

🔊 Воспроизвести

Россия проводит подготовку к поднятию со дна Баренцева моря ракеты с ядерной энергоустановкой, которая упала туда в ходе испытаний в 2017 году, сообщает во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки. Какая именно американская разведслужба подготовила этот доклад — не уточняется.

«Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, из воды попытаются поднять ракету, запущенную в ноябре 2017 года. В операции по подъему примут участие три судна, на одном из которых установлено оборудование для работы с радиоактивными материалами. Источники телеканала заявляют, что точные сроки проведения операции пока не определены, передает «Интерфакс» .

Дополнительные опасения связаны с тем, что упавшая в море ракета с ядерным двигателем может стать источником радиоактивного заражения.

Как полагают аналитики американской разведки, если русские сумеют вернуть ракету, Москва сможет взять план данной экспедиции за основу при других операциях по возвращению ракет в будущем.

В мае CNBC со ссылкой на свои источники сообщил о четырех неудачных испытаниях российских крылатых ракет. Тогда собеседники в разведслужбах говорили, что «испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из которых заканчивалось крушением».

По оценкам США, самый длинный испытательный полет длился всего лишь более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем контроль над ней был потерян, и она разбилась.

Самое короткое испытание длилось четыре секунды, а ракета пролетела пять миль, отмечают источники.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского телеканала о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам черпать информацию из речей главы РФ. «Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!» — сказал Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию новейшему российскому вооружению : межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», авиационному ракетному комплексу «Кинжал», беспилотному подводному аппарату, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. По данным американской разведки, к 2020 году Москва планирует завершить испытания и поставить на вооружение две из упомянутых разработок.

Особо президент РФ выделил крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, которая может «нести груз на любое расстояние» и «летать сутками».

«Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — сказал Путин.

Он также добавил, что еще в конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации якобы «состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой». По словам президента, в ходе полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.

Однако, как сообщил CNBC со ссылкой на источники в разведке США, России еще только предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки.

Добавим, что упомянутые американской прессой неудачные запуски проводились по приказу высокопоставленных чиновников Кремля, несмотря на возражения ведущих инженеров, которые пытались объяснить, что системы еще далеки от работоспособности. В итоге недоделанное «чудо-оружие» оказалось на дне моря, и теперь военные предпринимают дополнительные дорогостоящие усилия, чтобы найти свою секретную разработку.

NEWSru.com