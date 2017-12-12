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Американская World Courier учредит в Вильнюсе центр финансовых услуг

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Дочерняя компания логистики World Courier , входящая в одну из крупнейших американских групп распространения лекарств AmerisourceBergen , выходит на литовский рынок – она основала офис в Вильнюсе, где учредит региональный центр финансовых услуг и развития логистических услуг.

“World Courier учла растущий поток заказов в Балтийском регионе. Литва просто идеальное место для нашей деятельности. Здесь хорошо развита инфраструктура логистики, страна стала мостом в другие Балтийские государства, Польшу, Скандинавские страны, Белоруссию, Россию”, – отметил в пресс-релизе вице-президент World Courier в странах Северной, Центральной и Восточной Европы Йенс Маттушка.

Компания не сообщает, сколько инвестирует в Литве, и сколько работников трудоустроит.

Мировая компания спецлогистики World Courier обладает 140 офисами в разных странах мира и 2,5 тыс. работников. Она создает программы логистической цепочки и поставок.

BNS

Метки: 

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