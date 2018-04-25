Американские авиакомпании предупредили пассажиров о рисках

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Рекордно затянувшаяся с 22 декабря 2018 года приостановка работы правительства США негативно влияет на работу американских авиакомпаний, сообщили представители авиаперевозчиков.

«Мы близки к критической точке, поскольку наши сотрудники вот-вот пропустят вторую зарплату. Чем дольше это продолжается, тем дольше будет восстановление авиационной инфраструктуры», — заявил на селекторном совещании с аналитиками и инвесторами 24 января CEO JetBlue Робин Хейз, передает Bloomberg. Хейза поддержали руководители крупных перевозчиков.

Глава American Airlines Даг Паркер предупредил длинных очередях и задержке вылетов. В Southwest Airlines Co. заявили, что уже потеряли в январе 15 миллионов долларов в продажах из-за шатдауна, который генеральный директор Гэри Келли назвал «сумасшедшим».

В Delta Air Lines Inc. на прошлой неделе заявили, что политическое противостояние обходится авиакомпании примерно в 25 миллионов долларов в месяц.

Хотя руководители авиакомпаний подтверждают гарантии безопасности путешествий, кризис в финансировании правительства угрожает задержками рейсов, увеличением времени прохождения линии безопасности в аэропортах и нарушением системы, на которую полагаются миллионы пассажиров каждый день.

В результате шатдауна, который продолжается уже 35 дней, около четверти учреждений федерального правительства США приостановили свою работу. Это случилось из-за того, что конгресс и американский президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Около 800 тысяч госслужащих в США сейчас либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск. Это касается, в частности, авиадиспетчеров и сотрудников службы транспортной безопасности. Как отмечает «Интерфакс», в последние дни на работу не выходят около 7,5% сотрудников служб безопасности аэропортов, что примерно вдвое превышает средний уровень. Так как госслужащие не получают уже вторую зарплату подряд, есть опасения, что многие из них начнут искать другую работу. Также есть риск того, что плохое психологическое состояние будет негативно сказываться на внимательности работников.

NEWSru.com

