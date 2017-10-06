Американские чиновники попросили пекарню вычеркнуть любовь из списка ингредиентов гранолы

Американские власти не оценили идею пекарни из штата Массачусетс с почти 20-летней историей выпускать гранолу, сделанную с любовью. Чиновники из сферы санитарного надзора сочли, что абстрактного понятия не должно быть в списке ингредиентов выпускаемого продукта. Впрочем, претензия к составу продукта по результатам чиновничьей проверки оказалась не единственной и далеко не главной.

Выговор от Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) получила пекарня Nashoba Brook в городе Конкорд. На этикетке гранолы, которую производит предприятие, слово “любовь” было указано в списке ингредиентов, сообщает AP.

Как говорится в письме, размещенном на сайте FDA на этой неделе, “ингредиенты должны быть указаны по их общепринятому или обычному названию”. “Любовь” не является общепринятым или обычным названием ингредиента и считается промежуточным материалом, поскольку не является частью названия общепринятого или обычного названия ингредиента”, – поясняется в сообщении ведомства.

По данным управления, это лишь одно из нарушений, обнаруженных в ходе проверки пекарни. Также выяснилось, что предприятие не справляется с очисткой и дезинфекцией своего оборудования и аппаратуры для выпечки. В письме FDA отмечается, что информация об использовании любви в качестве ингредиента была включена в отчет, но не относится к числу главных проблем.

Гендиректор пекарни Джон Гейтс сообщил AP, что предприятие будет “всецело сотрудничать” с FDA. Он также сказал, что у его компании есть “контракт на уборку в размере 100 тысяч долларов в год” и на борьбу с вредителями. По его словам, с тех пор как отчет ведомства начал циркулировать в СМИ, пекарня неоднократно получила положительные отзывы от клиентов.

Главный пекарь Nashoba Brook Стюарт Витт сообщил, что пекарня работает уже почти 20 лет и примерно столько же продает гранолу. По его словам, любовь была указана на этикетке продукта с самого начала. “Мы чувствуем очень отчетливо, что любовь – это большая часть того, что мы делаем”, – подчеркнул Витт.

По его словам, большая забота в пекарне вкладывается в изготовление деревенского хлеба из теста на закваске. “Поскольку это долгий процесс, есть множество рисков сделать ошибку, если вы действительно не вкладываете в это заботу и любовь”, – отметил пекарь. В то же время, Витт признал, что правительству решать, нужно ли любовь убрать с этикетки: “Нам это не очень нравится. Но мы это сделаем”.

Гранола – это блюдо для завтрака, в которое входят овсяная крупа, орехи и мед, иногда рис и сухофрукты, которые запекают до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, похожей на сухие завтраки.

NEWSru.com

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