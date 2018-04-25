Американские дипломаты покинут Венесуэлу до конца недели

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До конца текущей недели Вашингтон отзовет из Венесуэлы всех остававшихся там к настоящему моменту американских дипломатов – на фоне усугубляющегося в этой стране политического и экономического кризиса. Об этом пишет новостное агентство Reuters.

Напомним, что 24 января текущего года Госдеп США принял решение о сокращении до минимума числа сотрудников американского посольства в Каракасе и вывозе из страны всех членов семей.

«Данный шаг предпринимается в связи с ухудшением ситуации в Венесуэле. Кроме того, присутствие в этой стране американских дипломатов является сегодня препятствием для проводимой США политики», – говорилось в официальном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Точная дата вывоза сотрудников посольства и другие подробности пресса не приводит.

Напомним, что в минувший понедельник конгресс Венесуэлы объявил о введении в стране «состояния боевой готовности» – в связи с продолжающимся уже пять дней отключением электроэнергии, которое сделало невозможным экспорт нефти в рамках ОПЕК и поставило миллионы граждан страны на грань выживания.

Во вторник были закрыты школы и магазины, о чем заявил накануне министр информации Хорхе Родригес.

В субботу, 9 марта, в Каракасе прошел очередной митинг сторонников спикера парламента Хуана Гуаидо.В разгар одного из самых масштабных отключений электроэнергии в истории Венесуэлы, вызванного проблемами на гидроэлектростанции в штате Боливар, лидер оппозиции призвал венесуэльцев выйти на улицы и потребовать отставки Николаса Мадуро.

NEWSru.com.il