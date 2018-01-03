Американские дипломаты задолжали Лондону более 300 тыс. фунтов стерлингов за 2017 год

Работающие в Лондоне дипломаты из США в течение 2017 года не оплатили штрафы за неуплату сбора за въезд в центр британской столицы на более чем 300 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Independent.

В МИД Великобритании прошли специальные встречи с представителями дипмиссии, на которых обсуждалась проблема неуплаты этих штрафов.

“Официальные лица из МИД Великобритании оказывают давление на дипмиссии для того, чтобы они оплачивали штрафы и задолженности”, – сказал представитель британского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь в посольстве США в Лондоне считают, что плата за въезд является “налогом, которым дипмиссия в соответствии с международным законодательством не должна облагаться”, как и в случае с налогом на бензин.

Однако руководство транспортной компании Лондона Transport for London предупредило, что если штрафы на общую сумму в 317 тысяч 265 фунтов стерлингов (почти 430 тысяч долларов) так и не будут выплачены, то дело будет передано в суд, сообщает “Интерфакс”.

Плата за въезд в центр Лондона взимается с февраля 2003 года и сейчас составляет 11,5 фунта (больше 15 долларов). Эта мера была введена для того, чтобы уменьшить количество пробок и мотивировать местных жителей пользоваться общественным транспортом. Штраф за неуплату сбора поднимут в январе 2018 года до 195 фунтов стерлингов (больше 260 долларов). При этом для автомобилей с низким уровнем выбросов действует скидка.

Добавим, что общий долг американских дипломатов Лондону за въезд в город достиг 11,9 миллиона фунтов стерлингов. Это означает, что дипломаты не рассчитались за десятки тысяч поездок. Причем в прошлом году автопарк американских дипломатов пополнил двухэтажный автобус с гибридной двигательной установкой. Однако и за это новейшее транспортное средство сбор не уплачивался.

Саботируют уплату сбора и чиновники внешнеполитических ведомств некоторых других стран. Суммарный долг всех посольств в Лондоне по этой статье достиг 108,6 миллиона фунтов стерлингов (почти 147 миллионов долларов). Наиболее злостными неплательщиками оказались Япония, Нигерия, Россия и Индия. За 15 лет долг каждой из этих стран составил от 5 до 8 миллионов фунтов стерлингов.

В МИД Великобритании заявили, что поднимали вопрос об уплате сбора на въезд перед каждым американским послом. Однако пока не ясно, будет ли эта проблема обсуждаться на высшем уровне в случае возможного приезда на Британские острова президента США Дональда Трампа.

Отметим, что после избрания Дональда Трампа главой государства он демонстрировал желание привлечь другие государства к более аккуратному выполнению своих экономических обязательств.

“Многие страны задолжали огромные суммы, и это несправедливо”, – обратился глава США к своим союзникам по НАТО. Миллиардер также заявил европейским и азиатским правителям, что будет добиваться “честных” отношений в торговле.

NEWSru.com

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