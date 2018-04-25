Американские эксперты оценили ядерный арсенал Китая

Ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 280 боеголовок и, вероятно, увеличится в ближайшее десятилетие. Как говорится в статье выпуска за июль — август в журнале Bulletin of the Atomic Scientists, к такому выводу пришли директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и старший научный сотрудник организации Роберт Норрис.

«Китай продолжает реализовывать программу модернизации ядерного оружия, которую он начал в 1980-х годах. На вооружение принимаются новые разновидности баллистических ракет (БР) средней и промежуточной дальности, а также усовершенствованная дорожно-мобильная пусковая установка для имеющейся в наличии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Кроме того, ведутся разработки дорожно-мобильных МБР и, возможно, запускаемой с бомбардировщика БР», — отмечают авторы исследования (цитата по ТАСС).

По словам экспертов, примерно 280 ядерных боеголовок могут быть доставлены до целей 120-130 баллистическими ракетами наземного базирования, 48 БР морского базирования, а также 20 бомбардировщиками. Основная часть боеголовок имеет мощность 200-300 килотонн.

В ответ на развертывание Соединенными Штатами системы ПРО в Тихоокеанском регионе Китай начал оснащать некоторые свои установленные в шахтах МБР разделяющимися головными частями, напомнили эксперты. «Мы считаем, что эта программа призвана обеспечить прорыв через систему ПРО», — пишут Кристенсен и Норрис.

По мнению специалистов, 120 БР наземного базирования способны нести 186 боеголовок. В распоряжении Китая имеется четыре субмарины с ядерными двигателями, на каждой — по 12 пусковых установок. Дальность полета БРПЛ превышает, согласно оценкам Пентагона, 7 тыс. километров. «Этого достаточно, чтобы, находясь у побережья Китая, нанести удары по Аляске, Гуаму, Гавайям, России и Индии. Но если подлодки продвинутся на восток, то их ракеты смогут доставить боеголовки к целям на континентальной части США», — отметили авторы анализа.

Согласно официальным данным по состоянию на начало февраля, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1350 боезарядами на них. В арсенале России имеются 527 носителей и 1444 боеголовки.

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