Американские прокуроры попросили засекретить большую часть документов по делу Бутиной

На слушаниях по делу российской гражданки Марии Бутиной, состоявшихся 25 июля в Вашингтоне, судья предупредила защиту, что предоставление комментариев СМИ может помешать беспристрастному рассмотрению дела. Следующее техническое заседание по делу состоится 10 сентября, дата начала процесса пока не определена, сообщает РИА «Новости».
Обвинение перед этим заявило, что намерено представить до 12 терабайт информации по делу, но попросило засекретить большую часть улик, сообщил в суде представитель прокуратуры.
Сторона обвинения требует от суда выпустить ордер об ограничении доступа к материалам дела. «Это будет способствовать защите расследования не только по данному делу, но и, возможно, по другим», — сказал представитель прокуратуры. Он не уточнил, о каких делах идет речь. Кроме того, он опасается, что защита передаст сведения по делу Бутиной в прессу.
Защита, в свою очередь, предложила несколько возможных ходатайств, в том числе с требованием закрыть дело и освободить Бутину до процесса, хотя вероятность успеха этих ходатайств невелика. Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что россиянка рассчитывает доказать свою невиновность.
В итоге судья Таня Чуткан распорядилась, чтобы обвинение подготовило предложение по засекречиванию данных до 8 августа, а защита представила свои возражения до 15 августа.
Напомним, 29-летняя Бутина, недавняя студентка Американского университета в Вашингтоне, была задержана в США 15 июля. Ей предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без уведомления об этом генпрокурора, а также в сговоре с целью осуществления этой деятельности.
Бутину заподозрили в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками по заданию некоего российского чиновника, предположительно, зампреда Центробанка и бывшего сенатора Александра Торшина. Подобные обвинения в прошлом предъявлялись в делах о шпионаже.