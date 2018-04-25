Американские прокуроры попросили засекретить большую часть документов по делу Бутиной

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На слушаниях по делу российской гражданки Марии Бутиной, состоявшихся 25 июля в Вашингтоне, судья предупредила защиту, что предоставление комментариев СМИ может помешать беспристрастному рассмотрению дела. Следующее техническое заседание по делу состоится 10 сентября, дата начала процесса пока не определена, сообщает РИА «Новости» .

Обвинение перед этим заявило, что намерено представить до 12 терабайт информации по делу, но попросило засекретить большую часть улик, сообщил в суде представитель прокуратуры.

Сторона обвинения требует от суда выпустить ордер об ограничении доступа к материалам дела. «Это будет способствовать защите расследования не только по данному делу, но и, возможно, по другим», — сказал представитель прокуратуры. Он не уточнил, о каких делах идет речь. Кроме того, он опасается, что защита передаст сведения по делу Бутиной в прессу.

Защита, в свою очередь, предложила несколько возможных ходатайств, в том числе с требованием закрыть дело и освободить Бутину до процесса, хотя вероятность успеха этих ходатайств невелика. Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что россиянка рассчитывает доказать свою невиновность.

В итоге судья Таня Чуткан распорядилась, чтобы обвинение подготовило предложение по засекречиванию данных до 8 августа, а защита представила свои возражения до 15 августа.

Напомним, 29-летняя Бутина, недавняя студентка Американского университета в Вашингтоне, была задержана в США 15 июля. Ей предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без уведомления об этом генпрокурора, а также в сговоре с целью осуществления этой деятельности.

Бутину заподозрили в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками по заданию некоего российского чиновника, предположительно, зампреда Центробанка и бывшего сенатора Александра Торшина. Подобные обвинения в прошлом предъявлялись в делах о шпионаже.

NEWSru.com