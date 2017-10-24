Американские власти самостоятельно вывезли из Генконсульства РФ в Сан-Франциско неприкосновенный архив

Власти Соединенных Штатов самостоятельно вывезли из здания генконсульства России в Сан-Франциско неприкосновенный консульский архив вопреки неоднократным протестам со стороны Москвы, говорится в заявлении посольства РФ в США, которое приводит агентство “Интерфакс”. Представители российской дипмиссии посчитали такой шаг американской стороны демонстрацией “пренебрежительного отношения официального Вашингтона” к международному праву.

“Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон”, – сообщили в дипмиссии. Накануне архив был передан посольству РФ в американской столице.

Представители посольства отдельно подчеркнули, что “консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения”. “Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и Двусторонней консульской конвенции”, – отметили в димписсии.

По словам дипломатов, подобное отношение Вашингтона к международному праву, российским дипломатическим и консульским объектам и собственности открывает “возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России”.

В начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, что американцы “порылись в документах, которые остались в генконсульстве в Сан-Франциско”. “И это при том, что по Двусторонней консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны”, – подчеркнула она.

В российском внешнеполитическом ведомстве тогда возмутились и тем, что американская сторона сняла флаги с дипломатических объектов России в США. В Госдепе на это заявили, что флаги “были спущены при демонстрации должного уважения” и теперь “безопасно хранятся в каждом здании”.

Напомним, требование к России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско ко 2 сентября было высказано Госдепартаментом США в конце августа. В США объясняли подобные требования ответом на высылку 755 американских дипломатов из России по решению российских властей.

NEWSru.com

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