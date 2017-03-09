Амиго

Наш Амиго уже однажды нашел своих хозяев, но, к сожалению, по печальному стечению обстоятельств псу вновь пришлось переехать в приют… Но молодчина пес не унывает и с нетерпением ждет своих новых друзей.

Действительно, кличка этого красавчика говорит сама за себя. Это очень дружелюбное, веселое и активное животное, которое никогда не даст вам скучать. У него всегда полный запас энергии и хорошего настроения. Амиго просто обожает прогулки и общение с человеком. Наш тел. 860533452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N10 (1150) 9 марта, приют для животных