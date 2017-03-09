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Амиго

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 09, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK0848-4Наш Амиго уже однажды нашел своих хозяев, но, к сожалению, по печальному стечению обстоятельств псу вновь пришлось переехать в приют… Но молодчина пес не унывает и с нетерпением ждет своих новых друзей.

Действительно, кличка этого красавчика говорит сама за себя. Это очень дружелюбное, веселое и активное животное, которое никогда не даст вам скучать. У него всегда полный запас энергии и хорошего настроения. Амиго просто обожает прогулки и общение с человеком. Наш тел. 860533452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

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