Amnesty International отобрала у Аун Сан Су Чжи свою высшую награду

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Правозащитная организация Amnesty International лишила государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи своей высшей награды – звания «Посланник совести». Причиной этого стал геноцид мусульман-рохинджа.

«Мы разочарованы тем, что вы перестали быть символом надежды, мужества и готовности защищать права человека. В такой ситуации Amnesty International не может сохранить за вами звание Посланника совести. С глубоким огорчением мы вас его лишаем», — говорится в письме, направленном ей главой организации Куми Найду.

AI также отмечает, что Аун Сан Су Чжи, возглавляя правительство Мьянмы, разжигала ненависть к мусульманам. Она отрицала, что произошел геноцид, и всячески препятствовала международному расследованию.

Аун Сан Су Чжи – лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. Она была удостоена награды Amnesty International в 2009 году, когда она находилась под 15-летним домашним арестом. Пост государственного советника она заняла в 2016 году, когда возглавляемая ей Национальная лига за демократию победила на парламентских выборах.

NEWSru.co.il

Photo by Foreign and Commonwealth Office on Foter.com / CC BY