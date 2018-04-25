Амнистией уже воспользовались 66 осужденных, их число может вырасти

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Объявленной в этом году литовским парламентом амнистией воспользовались 66 человек, но это число может вырасти на следующей недели, сообщил Департамент по делам тюрем.

К сегодняшнему дню Комиссии по амнистии, действующие в местах лишения свободы, решили полностью освободить от ареста или сократить наказание 49 осужденным, еще 15 человек освобождены от оставшегося срока лишения свободы, двоим срок сокращен, говорится в ответе департамента на запрос BNS.

В нем также сообщается, что общее число заключенных, которые воспользуются амнистией, выяснится в начале апреля.

«На этой неделе, до 29 марта, планируются заседание Комиссий по амнистии, кроме того, у прокуроров будет право обжаловать в установленные сроки решения Комиссий», – говорится в документе.

Комиссии по амнистии сформированы из работников учреждений заключения и представителей общественности.

Возможность сократить сроки наказания есть у граждан, находящихся под арестом, впервые осужденных, беременных женщин, заключенных с недугами и у прочих групп.

Ранее министерство юстиции сообщало, что критериям, предусмотренным в Законе об амнистии соответствуют около 420 лиц, но Департамент по делам тюрем отмечает, что освобождены будут лишь осужденные с минимальной опасностью для общества с учетом их поведения.

Амнистию инициировал лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис в связи со столетием восстановления государства и визитом папы римского Франциска.

BNS