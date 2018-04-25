Амнистия начнется в апреле

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Первых заключенных после амнистии отпустят на свободу в апреле, всего их будет около 170, сообщил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

«В каждом учреждении лишения свободы созданы комиссии по амнистии, они рассмотрят всех претендентов, которые могут попасть под амнистию. Комиссия должна завершить свою работу до 1 апреля. Все претенденты, в отношении которых комиссия примет положительное решение, выйдут на свободу с 1 апреля», – сказал Э. Янкявичюс.

Он подчеркнул, что цель проекта – отпустить не как можно больше заключенных, а только тех, кто характеризуется положительно, не опасен, демонстрирует «стремление измениться, исправиться и начать жизнь с чистого листа».

Закон об амнистии, который вступил в силу с 1 января, затронет около 420 осужденных: около 170 выйдут на свободу, еще примерно 250 заключенным сократят срок наказания.

Подготовлено литовскими СМИ