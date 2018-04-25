Амнистия затронет около 400 заключенных в Литве – министр юстиции

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Объявленная в четверг сеймом амнистия освободит около 420 заключенных, сообщил BNS министр юстиции.

«В ближайшее время на свободу выйдут 170 человек, а сроки у 250 человек просто сократятся», – сказал Эльвинас Янкявичюс.

Саму амнистию министр оценил положительно.

«Я оцениваю крайне положительно, поскольку количество находящихся в заключении в Литве слишком велико. Мы первые в Евросоюзе по количеству заключенных на 100 тыс. жителей», – сказал BNS Э. Янкявичюс.

В четверг сейм Литвы принял специальный Закон об амнистии, он вступит в силу с 1 января следующего года, если его подпишет президент Даля Грибаускайте.

Согласно закону, от неотбытого наказания будут освобождены беременные и женщины с малолетними детьми, осужденные на срок до шести лет. Также будут освобождены от неотбытого наказания осужденные на срок лишения свободы до трех лет, совершившие преступление будучи несовершеннолетними (в возрасте до 18 лет).

Амнистию могут получить и осужденные, которым установлен уровень трудоспособности 0–40% или уровень высоких или средних специальных потребностей, а также осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, которые с момента перевода их в колонию-поселение уже отбыли треть неотбытого срока лишения свободы

BNS